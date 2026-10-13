Sân cỏ học đường, nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Đức

Hơn 70 học sinh Hà Nội cùng tranh tài tại Cúp bóng đá DSD Werder Bremen lần thứ ba, với Trường THCS Đống Đa giành chức vô địch ở cả hai khối lớp 8 và 9. Không chỉ là sân chơi thể thao học đường, giải đấu còn lan tỏa tinh thần bình đẳng, tình bạn và giao lưu văn hóa thông qua bóng đá.

Các em học sinh hào hứng tham gia giải

Sân chơi học đường đề cao tinh thần đồng đội

Cuối tuần qua, tại sân bóng Tân Mai (Hà Nội), Cúp bóng đá DSD Werder Bremen lần thứ ba diễn ra với sự tham gia của hơn 70 học sinh đến từ ba trường THCS Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên và Đống Đa. Giải do CLB SV Werder Bremen của Bundesliga phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Đức tại nước ngoài (ZfA) tổ chức, với sự đồng hành của ROBINSON Nam Hội An.

Các đội bóng khối 8 và 9 thi đấu theo thể thức 7 người trên hai sân, trong sự cổ vũ của đông đảo bạn học và thành viên cộng đồng nhà trường. Điểm đặc biệt của giải là mỗi đội phải duy trì ít nhất hai cầu thủ nữ trên sân trong suốt trận đấu. Quy định này khuyến khích nữ sinh tham gia thể thao, đồng thời đề cao tinh thần hợp tác, sự tôn trọng và tính fair-play.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ tham gia sự kiện.

Theo ông Jörg Drenkelfort, cố vấn chuyên môn về giảng dạy tiếng Đức của ZfA tại Hà Nội, giải đấu là dịp để học sinh các trường gặp gỡ, hỗ trợ lẫn nhau và cùng trải nghiệm những giá trị tích cực thông qua bóng đá.

Đống Đa lập cú đúp vô địch

Trên sân cỏ, Trường THCS Đống Đa thể hiện ưu thế khi giành chức vô địch ở cả hai nội dung khối 8 và khối 9. Các đội chiến thắng nhận quà tặng từ Werder Bremen, giấy chứng nhận và quà lưu niệm từ ROBINSON.

Giải đấu là một phần trong chương trình hợp tác lâu dài của Werder Bremen tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục cùng ZfA. Trước đó, hai bên đã phối hợp phát triển tài liệu hỗ trợ học tiếng Đức. Tháng 5.2025, đội bóng đá nữ Werder Bremen cũng đến giao lưu tại một trường học thuộc mạng lưới ZfA ở Hà Nội.

Sân đấu rộn tiếng cười từ cầu thủ hai đội

Bà Antonia Meyer-Piening, phụ trách điều phối các hoạt động quốc tế hóa của Werder Bremen, cho biết CLB mong muốn tiếp tục duy trì giải đấu và hướng đến mùa giải thứ tư vào năm 2027, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác với ZfA, ROBINSON Nam Hội An và cộng đồng địa phương.

Vượt ra ngoài kết quả thắng thua, giải đấu góp phần đưa bóng đá trở thành cầu nối giữa giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ. Những trải nghiệm trên sân cỏ cũng khuyến khích học sinh hình thành niềm yêu thích vận động, hướng đến tinh thần “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Từ sân chơi học đường, tình bạn, tinh thần đoàn kết và thói quen rèn luyện thể chất có thêm cơ hội được vun đắp bền vững.

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KHÁNH VÂN