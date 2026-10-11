Khởi tranh giải bóng đá NSF 9-2026

Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn tại miền Nam lần thứ 9 năm 2026 (NSF 9-2026) khởi tranh ngày 11-10, quy tụ 12 đội bóng, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Giải bóng đá 7 người Hội đồng hương Nghi Sơn 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 11-10. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Bên cạnh cuộc đua chuyên môn, giải NSF tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, hướng đến các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Giải đấu có sự góp mặt của 12 đội bóng gồm: Các Sơn FC, Ngọc Sơn FC, Hải Bình FC, Đào Duy Từ FC, Tân Dân FC, Nghi Sơn FC, Hải Lĩnh 1 FC, Hải Lĩnh 2 FC, Trúc Lâm 1 FC, Trúc Lâm 2 FC, Tĩnh Gia 1 FC và Tĩnh Gia 2 FC. Các đội thi đấu theo luật bóng đá 7 người hiện hành, được đăng ký tối đa 25 cầu thủ.

Theo thể thức thi đấu, các đội trải qua vòng phân hạng để xác định 8 đội có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Các lượt trận vòng phân hạng dự kiến diễn ra vào các ngày 11-10, 18-10 và 25-10.

Vòng tứ kết tổ chức ngày 1-11, bán kết diễn ra ngày 8-11, trước khi trận chung kết được tổ chức vào ngày 15-11.

Trưởng BTC, ông Phạm Văn Hải chia sẻ tại lễ khai mạc: “Bước vào mùa giải thứ 9 là một bước ngoặt mới, khi các xã phường được sáp nhập tên các đội bóng buộc phải thay đổi theo đơn vị hành chính mới.

Dù gặp nhiều khó khăn ở mùa giải thứ 9 nhưng BTC hiện tại và trong tương lai vẫn duy trì giải đấu Hội đồng hương Nghi Sơn để tạo niềm vui, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ để cùng nhau phát triển”.

Về giải thưởng, đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng và 20 triệu đồng; đội á quân nhận 10 triệu đồng, đội hạng ba nhận 6 triệu đồng và đội hạng tư nhận 4 triệu đồng.

Các danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất, với mức thưởng 1 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.

Không chỉ là sân chơi bóng đá dành cho những người con quê hương Nghi Sơn đang sinh sống, học tập và làm việc tại miền Nam, NSF còn hướng đến mục tiêu kết nối cộng đồng, xây dựng tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Giải năm nay có sự góp mặt của 12 đội.

Đến nay, Ban tổ chức đã vận động được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa và chia sẻ với người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Trong đó, chương trình đã hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Bùi Bá Hào tại khu phố Đông Tiến, phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa; ủng hộ 50 triệu đồng cho xã Các Sơn khắc phục hậu quả mùa lũ và hỗ trợ 10 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với người dân xã Trường Lâm.

BTC giải đấu cũng dành 21 triệu đồng mua xe lăn cho em Đỗ Trọng Tuyển, một trường hợp khuyết tật cần được hỗ trợ trong cuộc sống.

KHÁNH VÂN