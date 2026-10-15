HLV Cristiano Roland đánh giá tầm quan trọng của đợt tập huấn tại Hàn Quốc sắp đến

Sau hơn một tháng tập luyện, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào giai đoạn củng cố lại thể lực và tìm đối tượng thi đấu tập huấn. Trong đó, chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc sắp đến, theo HLV Roland là rất quan trọng với đội.

HLV Roland chuẩn bị cùng các học trò thử sức ở đấu trường World Cup.

Đánh giá về giai đoạn tập huấn vừa qua, HLV Roland nói: “Trong hai tuần đầu tiên, chúng tôi tập trung cải thiện thể trạng cầu thủ, đặc biệt là sức mạnh và sức bền. Sau đó, đội có một số trận đấu tập để hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Tôi cho rằng giai đoạn vừa qua là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu giao hữu ở nước ngoài phía trước và hy vọng toàn đội sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào FIFA U17 World Cup”.

Bảng bảng đấu ở U17 World Cup, các cầu thủ Việt Nam cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Mali, nhà cầm quân người Brazil cho biết: “FIFA U17 World Cup là đấu trường lớn, nơi tất cả các đội góp mặt đều có chất lượng chuyên môn cao. Bảng đấu của chúng tôi rất mạnh và cả ba trận đều sẽ là những thử thách khó khăn.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK World Cup 2026

Ban huấn luyện đã nghiên cứu cả ba đối thủ, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra phương án phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận”.

VCK U17 World Cup vốn luôn là sân chơi quá tầm với nhiều đội trẻ châu Á, HLV Roland thừa nhận những khó khăn và mục tiêu của toàn đội là luôn sẵn sàng, thi đấu tốt nhất có thể trong từng trận và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

“Trong thời gian làm việc với các đội tuyển tại Việt Nam, chúng tôi đã nhiều lần đối mặt với khó khăn và các cầu thủ cũng đã vượt qua để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, lần này thử thách lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào thể lực mà còn cả tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung”, ông Roland nhấn mạnh.

QUỐC CƯỜNG