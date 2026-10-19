Đội tuyển U17 Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Ngày 19-10, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U17 FIFA World Cup 2026. Ảnh: VFF

Đây là giai đoạn quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích ứng trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào các ngày 22-10, 26-10 và 28-10, với các đối thủ gồm một CLB U18 của Hàn Quốc, đội tuyển U16 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Hàn Quốc.

Các trận đấu này là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện lối chơi cho đội tuyển. Việc được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn và cường độ cạnh tranh phù hợp cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước thềm giải đấu lớn.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang UAE vào ngày 6-11 để bước vào đợt tập huấn tiếp theo. Sau đó, đội tuyển sẽ di chuyển thẳng sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Tin liên quan U23 Việt Nam xác định ngày so tài cùng U23 Thái Lan tại sân Pleiku

KHÁNH VÂN