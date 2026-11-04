Thua Seoul FC 0-3, Thể Công Viettel càng gặp khó tại AFC Champions League

Ở lượt trận thứ 4, cũng là đầu lượt về vòng bảng tại AFC Champions League Two 2026-2027, các cầu thủ Thể Công Viettel không thể tạo bất ngờ trong chuyến làm khách tại Seoul trước đội chủ nhà Seoul FC khi thua với tỷ số 0-3.

Ribamar nỗ lực đi bóng trước sự bám đuổi của hậu vệ Seoul FC. Ảnh: TCVT FC

Đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Almeida De Azevedo Silva, người được bổ nhiệm thay nhà cầm quân người Bulgaria Popov vừa xin từ chức. Ông Silva đã tung lực lượng mạnh nhất ở trận này nhằm chí ít cũng giành 1 kết quả hòa với 6 ngoại binh vào đội hình xuất phát. Đó là Brandao, Alves, Paulinho, Ribamar, Nata và Luiz.

Ngoài ra, bên cạnh Lương Chí Khải, thủ môn Việt kiều vừa có quốc tịch Việt Nam là Caruso Minh Khang vào bắt chính thay Văn Việt. Còn lại là ba cầu thủ trưởng thành từ trong nước gồm Văn Khang, Hoàng Khánh và Văn Nam.

Thực lực hùng hậu nhưng đã nhận diện sức mạnh của đội chủ nhà qua trận thua 5 bàn trắng ở lượt đi ngay trên sân Hàng Đẫy, ông Silva vận hành lối đá an toàn và chắc chắn từ phần sân nhà.

Việc tập trung thi đấu chắc chắn đã giúp các cầu thủ áo lính tạo thế trận khá tốt trước Seoul FC. Thậm chí họ còn tạo được 1 số tình huống phản công đáng chú ý và đưa hiệp đầu khép lại với tỷ số 0-0.

Trận thua làm cho cơ hội đi tiếp của Văn Khang và các đồng đội rất thấp. Ảnh: TCVT FC

Tiếc là thế trận vững vàng của đội khách đã bị phá vỡ vào phút 69. Từ pha ném biên không thành công của Thể Công Viettel, các cầu thủ Seoul FC tổ chức tấn công nhanh và Moon Seon Min kết thúc sau cùng từ cú sút hiểm hóc trong tư thế đối mặt thủ môn Caruso.

Đội chủ nhà lên tinh thần sau bàn thắng, trong khi hàng thủ của Thể Công Viettel dần mất sự tập trung và để thua thêm hai bàn trong quãng thời gian còn lại, trong đó có tình huống phản lưới nhà của Lucas Alves.

Kết quả trên đã làm cho Thể Công Viettel tiếp tục đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm và gần như sớm bị loại khỏi cuộc đua tranh vé đi tiếp khi để thua Seoul FC (đứng nhì bảng) đến 5 điểm.

Seoul FC trở lại với cuộc đua tranh ngôi đầu bảng từ hai trận thắng liên tiếp cũng như bắt đầu dồn sức cho đấu trường châu Á khi đã sớm vô địch K.League mùa này.

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