Thể Công Viettel tìm lối thoát ở Seoul

Thể Công Viettel đã có buổi tập đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc), chuẩn bị gặp FC Seoul lúc 17 giờ ngày 4-11 tại AFC Champions League Two 2026-2027. Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Almeida De Azevedo Silva.

Thể Công Viettel ra sân tập ngay sau khi vừa đến Seoul. Ảnh: TCVT FC

Vừa đặt chân đến Seoul, Thể Công Viettel đã bước vào tập luyện, hướng đến cuộc tái đấu FC Seoul ở lượt trận thứ tư bảng E. Sau thất bại 0-5 tại Hàng Đẫy hôm 28-10, đội bóng áo lính quyết tâm tìm kiếm một kết quả khả quan hơn trong chuyến làm khách trên đất Hàn Quốc.

HLV Almeida De Azevedo Silva được trao quyền dẫn dắt Thể Công Viettel từ ngày 1-11, thay ông Velizar Popov sau chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Nhà cầm quân người Brazil đã gắn bó với đội bóng từ tháng 7-2024, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý và phụ trách huấn luyện thủ môn. Sự am hiểu nhân sự là lợi thế, nhưng quỹ thời gian ít ỏi khiến ông khó thực hiện những thay đổi lớn về chiến thuật.

Trước mắt, Almeida cần cải thiện khả năng phòng ngự, vấn đề đã bộc lộ rõ trong trận lượt đi. FC Seoul sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng phối hợp nhanh và tận dụng tốt những khoảng trống. Nếu không giữ được cự ly đội hình, Thể Công Viettel rất dễ rơi vào thế bị động trước sức tấn công của chủ nhà.

Đây cũng là trận đấu mà Thể Công Viettel ra mắt tân HLV HLV Almeida De Azevedo Silva. Ảnh: TCVT FC

Ở chiều ngược lại, những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài cùng các ngoại binh cần thể hiện tốt hơn khả năng phối hợp và tổ chức phản công. Thể Công Viettel khó có nhiều cơ hội trước đối thủ mạnh, vì vậy hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định sẽ đóng vai trò quan trọng.

Sau ba lượt trận, đội bóng áo lính mới giành một điểm, đứng cuối bảng E. Một kết quả tích cực tại Seoul sẽ giúp họ cải thiện tình thế, đồng thời tạo khởi đầu thuận lợi cho HLV Almeida.

FC Seoul có lợi thế sân nhà cùng chiến thắng đậm ở lượt đi, nhưng điều đáng chờ đợi là Thể Công Viettel sẽ thể hiện bộ mặt nào sau cuộc thay tướng. Buổi tập đầu tiên tại Seoul đã khởi động quá trình chuẩn bị cho trận đấu, nơi những điều chỉnh của Almeida sẽ lần đầu được kiểm chứng trong cuộc đối đầu chính thức.

Đồ họa: TCVT FC

KHÁNH VÂN