CAHN chia điểm đáng tiếc cùng Kyoto Sanga tại đấu trường châu Á

Lượt trận thứ 4 của AFC Champions League Elite diễn ra vào tối 3-11, các cầu thủ CAHN chỉ giành thêm được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước đội bóng đến từ Nhật Bản Kyoto Sanga.

Alan nỗ lực đi bóng qua hậu vệ CLB Kyoto Sanga. Ảnh: MINH HOÀNG

Khác với cuộc tiếp đón Kashima tại lượt trận thứ 2, trận này HLV Polking thận trọng hơn khi tung đến 5 ngoại binh vào đội hình xuất phát là Leo Artur, Sabater, Alan, Perea và Putros. Bên cạnh đó là những Nguyễn Filip, Quang Vinh, Adou Minh, Văn Hậu, Việt Anh và Văn Đô.

Trận đấu khởi đi khá cân bằng, Kyoto Sanga đang có phong độ tốt nên nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Ở bên kia sân, với dàn cầu thủ tốt nhất, trong đó có 5 ngoại binh, CAHN cũng mở thế trận chơi ăn miếng trả miếng. Thầy trò HLV Polking cũng hướng đến mục tiêu thắng trận này nhằm rộng hy vọng tranh vào top 8 đội đầu bảng để lấy vé đi tiếp.

45 phút của hiệp đầu, CAHN tạo nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Kyoto Sanga, có ít nhất là 3 cơ hội có thể chuyển thành bàn. Phút 16, Perea thử sức thủ môn đội khách từ cú sút căng sau đường chuyền của Artur. Trong các phút 22 và 31 đến lượt Artur và Adou Minh gây sóng gió trước khung thành Kyoto Sanga. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 44, Artur đối mặt với thủ môn CLB Kyoto Sanga nhưng cú sút chân trái của anh không thành công.

Văn Hậu ngăn chận pha sút cầu môn của Alex Souza (Kyoto Sanga). Ảnh: MINH HOÀNG

Sang đầu hiệp hai, Kyoto Sanga tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công như đầu trận nhằm đua thể lực khi đội chủ nhà mất nhiều sức ở hiệp đầu tiên. HLV Polking lần lượt tung Đình Bắc, Thành Long và Văn Toản vào sân.

Hiệp đấu này Kyoto Sanga tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Nguyễn Filip nhưng không chuyển thành bàn thắng. 0-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu và cũng nằm trong tính toán của đội bóng đến từ Nhật Bản khi vừa bảo toàn thứ hạng ở nửa đầu bảng xếp hạng khu vực Đông Á cũng như sức lực cho cuộc đua tại J.League.

Ảnh: CAHN FC

QUỐC CƯỜNG