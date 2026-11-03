Đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan (TQ) và Cộng hòa Kyrgyz

Các cầu thủ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với Đài Loan (TQ) và Cộng hoà Kyrgyz trong đợt FIFA Days tháng 11, hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Lãnh đạo VFF trao tặng hoa đến đại diện nhà tài trợ của giải đấu.

Sáng 3-11, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), đã diễn ra Lễ công bố giải bóng đá giao hữu quốc tế tháng 11. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho VCK Asian Cup 2027.

Đây là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và nâng cao chất lượng chuyên môn trước những nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17-11-2026 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Đài Loan (TQ) và Cộng hòa Kyrgyz. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú

Đài Loan (TQ) là đối thủ đáng chú ý khi từng vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong đội hình đội bóng này, tiền vệ Chen Po-liang là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 25 bàn thắng. Ngoài ra, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những nhân tố đáng chú ý.

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz sở hữu kinh nghiệm đáng kể tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Á đã ba lần góp mặt ở VCK Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng 16 đội năm 2019. Tại vòng loại World Cup 2026, đội bóng này xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngay sau khi kết thúc vòng 7 V-League 2026-2027. Ảnh: VFF

Lực lượng của Cộng hoà Kyrgyz có nhiều cầu thủ chất lượng như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin. Trong đó, Alykulov từng ghi bàn quan trọng ở trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai, góp phần giúp đội nhà giành vé dự vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Đáng chú ý, Abdurakhmanov là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi đang thi đấu cho Thanh Hóa tại V-League 2026-2027. Tiền vệ này cũng được trao băng thủ quân của đội bóng xứ Thanh và từng giành danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9-11, sau khi vòng 7 V-League 2026-2027 khép lại. Đây là cơ sở để HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung. Hai trận giao hữu tại Thiên Trường sẽ là cơ hội quan trọng để đội tuyển thử nghiệm đội hình và chuẩn bị cho mục tiêu lớn trong tương lai.

HƯƠNG NGUYỄN