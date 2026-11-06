Lịch thi đấu chính thức giải giao hữu U23 quốc tế 2026 tại Gia Lai

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14-11-2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Theo thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11, U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Các giải thưởng cá nhân và tập thể gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

Giải do VFF phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và CLB LPBank Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái của FPT PLay cùng các kênh sóng và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), góp phần đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.

KHÁNH VÂN