Tân thủ quân Nguyễn Thành Chung tự tin dìu dắt dàn sao trẻ Việt Nam

Được HLV Kim Sang-sik tín nhiệm trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11, trung vệ Nguyễn Thành Chung khẳng định sẽ phát huy vai trò thủ lĩnh, dìu dắt và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung tự hào khi được trao tấm băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiều 10-11, tại buổi họp báo trước Giải giao hữu quốc tế 2026 ở Ninh Bình, Thành Chung thể hiện rõ niềm vui và trách nhiệm trên cương vị mới ở đội tuyển Việt Nam. Anh phát biểu: “Việc đeo băng đội trưởng là vinh dự lớn đối với bản thân tôi, tiếp nối truyền thống từ những người đàn anh từng được đeo băng thủ quân. Vai trò của tôi trong đợt tập trung lần này là cố gắng dìu dắt, động viên tinh thần các cầu thủ trẻ và không để người hâm mộ thất vọng”.

Đợt tập trung FIFA Days tháng 11 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ lẫn tân binh trong thành phần đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, không ít trụ cột từng đảm nhận vai trò thủ quân trước đây như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức hay Đỗ Duy Mạnh không góp mặt. Vì vậy, Thành Chung là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại.

Đội trưởng Nguyễn Thành Chung tham dự buổi họp báo tại Giải giao hữu quốc tế 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Thành Chung ra mắt đội tuyển Việt Nam năm 2018, có 44 lần ra sân và sở hữu 2 danh hiệu ASEAN Cup (2024, 2026). Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng thời gian dài gắn bó với đội tuyển là cơ sở để anh đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong đợt tập trung lần này. Trước đó, trung vệ sinh năm 1997 từng lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup hồi tháng 9 vì chấn thương.

Nói về màn tái xuất, Thành Chung cho biết: “Tôi và các đồng đội hướng đến giải đấu đương nhiên với mục tiêu cao nhất. Lần này đội tuyển Việt Nam sẽ rất thú vị khi có nhiều cái tên mới. Tôi rất hào hứng với danh sách đội tuyển khi có nhiều cầu thủ trẻ. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng dìu dắt các cầu thủ trẻ để xây dựng đội tuyển Việt Nam tốt nhất hiện tại”.

Bên cạnh Thành Chung, ban cán sự tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế 2026 còn có 2 đội phó Nguyễn Đình Bắc và Võ Hoàng Minh Khoa. Đình Bắc tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí này sau khi từng đảm nhận vai trò đội phó tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Minh Khoa góp mặt trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2001 ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 3-2025.

HỮU THÀNH