Tuyển Việt Nam đổi diện mạo, quyết thắng tại Thiên Trường

Nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương, đội tuyển Việt Nam bước vào Casper Cup 2026 với lực lượng có nhiều xáo trộn. HLV Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu thắng cả hai trận, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt mới trong đợt tập trung cuối năm.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho màn đón tiếp Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

19 giờ ngày 11-11, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), mở màn giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. So với những lần tập trung trước, đội tuyển lần này có khá nhiều thay đổi. Một số tuyển thủ quen thuộc không thể góp mặt, trong khi nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên, tạo nên sự cạnh tranh mới ở các vị trí.

Trước ngày ra quân, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ mong muốn đội tuyển giành chiến thắng trong cả hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Đây là hai trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2026, cũng là dịp để nhà cầm quân người Hàn Quốc rà soát lực lượng sau một năm có nhiều biến động.

Danh sách tập trung lần này liên tục phải điều chỉnh. Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo đều rút lui vì chấn thương. Việc thiếu vắng nhiều cầu thủ vốn đã quen với cách vận hành của đội tuyển khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự, nhất là ở những vị trí thường xuyên có sự phối hợp giữa các tuyển thủ.

Olaha Mạnh Đức có nhiều cơ hội thể hiện mình khi hàng loạt cầu thủ tấn công vắng mặt như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Trong hoàn cảnh ấy, cơ hội được mở ra cho những gương mặt đang có phong độ tốt ở V-League. Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ được chờ đợi. Với tốc độ, khả năng đi bóng và lối chơi khá táo bạo, tiền đạo trẻ có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống tấn công cần sự đột phá. Điều quan trọng là Đình Bắc cần tìm được tiếng nói chung với các đồng đội, nhất là khi thời gian tập luyện của đội tuyển không nhiều.

Một cái tên khác đáng chú ý là Olaha Mạnh Đức. Khả năng tranh chấp, hoạt động rộng và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá Việt Nam có thể giúp cầu thủ này mang đến thêm lựa chọn cho hàng công. Trong khi đó, Lương Chí Khải được trao cơ hội thể hiện ở hàng phòng ngự. Đây là dịp để những cầu thủ chưa có nhiều dấu ấn ở đội tuyển quốc gia chứng minh năng lực trước ban huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik cũng có thêm những phương án từ nhóm cầu thủ trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc hay Nguyễn Đăng Dương. Mỗi người có sở trường riêng, nhưng điểm chung là đều cần tận dụng tốt cơ hội trong đợt tập trung này. Với một đội hình có nhiều thay đổi, sự chủ động và khả năng thích nghi của từng cầu thủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành lối chơi.

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Thành Chung bày tỏ quyết tâm thắng trận mở màn. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) hiện xếp hạng 176 FIFA, kém đội tuyển Việt Nam 77 bậc. Khoảng cách này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, điều người hâm mộ quan tâm còn là cách đội tuyển nhập cuộc, khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả trong những pha phối hợp tấn công. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo thêm sự tự tin cho những cầu thủ lần đầu hoặc ít có dịp khoác áo đội tuyển.

Sau trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan vào ngày 17-11. HLV Kim Sang-sik có hai trận đấu để thử nghiệm những phương án nhân sự mới, tìm thêm lựa chọn cho các vị trí và duy trì sự cạnh tranh trong đội hình. Mục tiêu thắng cả hai trận đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc xác định. Giờ là lúc các cầu thủ thể hiện điều đó trên sân cỏ Thiên Trường.

GIA MINH