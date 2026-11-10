HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ bất ngờ về Minh Tâm

Đội U23 Việt Nam đã có trận ra quân thật ấn tượng tại giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai qua chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn hài lòng về các cầu thủ và hướng đến trận thắng tiếp theo gặp U23 Singapore.

Minh Tâm tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho đội chủ nhà. Ảnh: HOÀNG TÙNG

“Tôi đánh giá cao tinh thần, thái độ của các cầu thủ. Cảm ơn các học trò đã giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Đây là bước đệm để các cầu thủ tiến xa hơn trong tương lai", HLV Đinh Hồng Vinh nói, “Vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Vì thế chúng tôi sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm, "mổ xẻ" băng hình và phân tích nhằm đưa ra những điều chỉnh, qua đó giúp các cầu thủ cải thiện tốt hơn trong 2 trận đấu sắp tới”.

Thi đấu tỏa sáng ở trận này, Minh Tâm đã thực hiện cú đúp bàn thắng cho đội nhà. HLV Đinh Hồng Vinh đã có tiết lộ bất ngờ về quyết định đưa Minh Tâm đá chính được đưa ra vào giờ chót. Ông cho biết: “Sau buổi tập hôm qua, tôi quyết định sử dụng Minh Tâm. Sáng nay, chúng tôi đã trao đổi riêng với cậu ấy, hướng dẫn cách di chuyển trong sơ đồ chiến thuật. Minh Tâm đã đáp ứng được những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra”.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò khởi đầu ấn tượng tại giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhà cầm quân này cũng có nhận xét về Đức Phú qua những thể hiện của anh ở trận này: “Mãi đến tối qua cậu ấy mới có mặt. Tuy nhiên, tôi phải dành lời khen ngợi cho cậu ấy. Dù đến muộn nhưng với thái độ và tinh thần cống hiến, Đức Phú đã góp phần mang lại kết quả tốt cho đội”.

Trong khi đó, Minh Tâm, người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận ra quân bày tỏ niềm hạnh phúc qua chia sẻ: “Tôi rất vui khi ghi bàn trong màu áo đội tuyển. Chiến thắng này là thành quả từ sự nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi đã thực hiện tốt những gì ban huấn luyện đề ra và mong muốn dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ Việt Nam".

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