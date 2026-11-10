VFF tập huấn dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi cho đội ngũ chuyên môn bóng đá

Sáng 10-11, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), chương trình tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” được tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 học viên.

Chương trình có sự tham gia của gần 100 học viên.

Thành phần tham dự gồm các HLV, trợ lý, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa VFF và Herbalife được triển khai từ năm 2021, hướng đến mục tiêu cải thiện thể lực, sức bền cho cầu thủ Việt Nam thông qua việc hỗ trợ dinh dưỡng và phổ biến kiến thức về vận động.

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, đồng thời là Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng, giới thiệu nguyên tắc cung cấp dưỡng chất phù hợp với từng thời điểm vận động, cũng như các tiêu chí về an toàn và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng, phân tích những yêu cầu sinh lý đặc thù của bóng đá, đặc biệt là khả năng duy trì các hoạt động cường độ cao lặp lại và vai trò của giai đoạn hồi phục đối với quá trình thích nghi của cơ thể.

Các chuyên gia của Herbalife chia sẻ tại chương trình

Các chuyên gia cũng hướng dẫn xây dựng thực đơn theo mô hình “đĩa ăn thành tích”, phân bổ dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn theo từng giai đoạn của mùa giải. Ngoài ra, chương trình đề cập đến nhiều vấn đề thực tiễn như bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, chế độ ăn cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, nguy cơ thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs), dinh dưỡng khi chấn thương hoặc ốm bệnh và cách hạn chế nguy cơ chuột rút.

Đáng chú ý, các học viên còn tham gia bài tập thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia trong ngày thi đấu. Tình huống giả định đặt ra trận đấu lúc 19h, trong điều kiện nhiệt độ 32 độ C và độ ẩm cao, qua đó giúp đội ngũ chuyên môn hình dung rõ hơn cách vận dụng kiến thức vào thực tế.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi tập huấn

Khép lại chương trình, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cho rằng những kiến thức được cập nhật tại buổi tập huấn có thể hỗ trợ trực tiếp cho công tác huấn luyện hằng ngày, đồng thời ghi nhận sự đồng hành lâu dài của đối tác trong việc hỗ trợ dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia và chia sẻ kiến thức chuyên môn.

HƯƠNG NGUYỄN