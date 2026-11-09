U19 Việt Nam lên đường tham dự CFA Team China Panda Cup 2026

Sau 5 ngày tập luyện, ngày 9-11, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026.

U19 Việt Nam trong trận giao hữu mới đây với CLB Phù Đổng trước khi lên đường sang Trung Quốc. Ảnh: VFF

Lực lượng của U19 Việt Nam đợt này có sự bổ sung của nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-17. Giải đấu Panda Cup được xác định là dịp quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, thử sức ở môi trường thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo trong quá trình phát triển. Đáng chú ý đội tuyển U19 Việt Nam có sự thay đổi so với trước khi ghế HLV trưởng được trao cho ông Hoàng Anh Tuấn, thay cho ông Ikeuchi.

Khó khăn của đội hiện nay là do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều CLB và trung tâm đào tạo chưa thể bố trí lực lượng tốt nhất cho đội tuyển. Trên cơ sở đó, Ban huấn luyện đã quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16-17 tham gia chuyến thi đấu tại Trung Quốc. 3 gương mặt từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

U20 Việt Nam không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027 cũng góp mặt, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Theo lịch thi đấu, CFA Team China Panda Cup International Youth Tournament Chengdu 2026 diễn ra từ ngày 11-11 đến 17-11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại CFA Team China Panda Cup 2026 (giờ Việt Nam): Ngày 11-11: Trung Quốc – Việt Nam (18g35); Ngày 14-11: Việt Nam – Hàn Quốc (14g30); Ngày 17-11: Tajikistan – Việt Nam (14g30).

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