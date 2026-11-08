U17 Việt Nam và trận “thử lửa” quan trọng với U17 Fiji

Trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Dubai, UAE. Ngày 9-11, đội sẽ có trận tập huấn quan trọng với U17 Fiji, sau đó 1 ngày sẽ di chuyển sang Qatar dự giải.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẵn sàng cho VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Đây cũng là thời điểm nhiều đội U17 vào giai đoạn tập huấn chủ yếu ở các quốc gia Tây Á để làm quen với điều kiện khí hậu, múi giờ trước khi cùng hội quân tại Qatar. Các đội cũng sẽ tiến hành những trận giao hữu để các cầu thủ duy trì phong độ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận rà soát lực lượng với U17 Fiji vào ngày 9-11. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 18 giờ địa phương, tức 21 giờ Việt Nam, cũng là trận đấu cuối cùng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar vào ngày 10-11 để chuẩn bị tham dự World Cup U17 năm 2026.

Bảng đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại World Cup có đội U17 Mali, nên trận đấu với U17 Fiji là rất quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam làm quen với lối chơi của đội này. Trước đó, U17 Việt Nam đã có đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc, từ ngày 19 đến 29-10 và thi đấu 3 trận giao hữu để rà soát đội hình.

Đội đưa sang UAE 25 cầu thủ sau khi sàng lọc lực lượng từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. HLV Roland nói: “Theo quy định của giải đấu, mỗi đội chỉ được đăng ký 21 cầu thủ chính thức. Vì vậy, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá, sàng lọc để lựa chọn 21 gương mặt phù hợp nhất. Với những cầu thủ chưa có tên trong danh sách cuối cùng, chúng tôi luôn động viên các em tiếp tục nỗ lực, duy trì quyết tâm để hướng tới những đợt tập trung tiếp theo”.

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