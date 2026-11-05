HLV Cristiano Roland: Thật tuyệt vời nếu U17 Việt Nam vào vòng trong và gặp Brazil

U17 Việt Nam sẽ có đợt tập huấn cuối cùng tại UAE từ ngày 6-11 để chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Mali. Ba đội đến từ các trường phái bóng đá khác nhau, được dự báo mạnh nhất là Bỉ, đó cũng là đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam ở vòng đấu bảng.

HLV Roland cho biết giai đoạn chuẩn bị chưa kết thúc, thực tế các cầu thủ chúng ta còn thêm 1 đợt tập huấn tại UAE từ ngày 6-11. Nhà cầm quân người Brazil cho biết: “Đến thời điểm hiện tại các cầu thủ đã đáp ứng được cường độ và tiêu chuẩn thi đấu ở World Cup. Các cầu thủ có thể tuân thủ những gì ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên giai đoạn chuẩn bị vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi còn một khoảng thời gian ở UAE, tất cả đang cố gắng từng ngày. Tôi tin là đến vòng bảng World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ có thể trạng tốt nhất".

Ông Roland sẽ loại 7 cầu thủ trước trận ra quân gặp U17 Bỉ.

Trước khi đi UAE, HLV Roland rút gọn danh sách U17 Việt Nam từ 28 xuống còn 25 cầu thủ. Đánh giá về vấn đề lực lượng, HLV Cristiano Roland nói: "Khi sang UAE, quá trình sàng lọc vẫn tiếp tục cho đến khi U17 Việt Nam chỉ còn lại 21 cầu thủ đăng ký thi đấu U17 World Cup. Đó là những lựa chọn tốt nhất của ban huấn luyện. Chúng tôi động viên những cầu thủ bị loại, hành trình của các em vẫn còn tiếp diễn chứ không phải chỉ dừng lại ở U17 World Cup".

HLV Cristiano Roland cho rằng cảm xúc sẽ thật tuyệt vời khi đội vượt qua vòng bảng và gặp đội U17 Brazil, quê hương ông ở vòng trong: "Thật tuyệt vời khi nghĩ đến kịch bản có thể gặp Brazil ở vòng trong, tuy nhiên chúng tôi coi từng trận vòng bảng đều là chung kết và tập trung cho trận ra quân trước. Tôi cũng nói với các cầu thủ phải có tham vọng, bởi khi có khát khao, họ sẽ có mục tiêu. Ban huấn luyện luôn dạy các cầu thủ làm việc nghiêm túc để gặt hái thành quả".

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