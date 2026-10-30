U15 Việt Nam đứng hạng 82 chung cuộc U15 World Cup & Festival 2026

Để thua U15 Hungary 2-3 ở trận đấu cuối, tranh thứ hạng 81 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, các cầu thủ Việt Nam kết thúc giải đấu với vị trí thứ 82.

Cầu thủ hai đội U15 Việt Nam và U15 Hungary chụp hình lưu niệm trước trận đấu.

Dù không thể giành chiến thắng, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với tinh thần thi đấu nỗ lực trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương khi chỉ còn 9 cầu thủ đủ điều kiện ra sân.

Trước đối thủ U15 Hungary chơi kỹ thuật và đầy sức mạnh, U15 Việt Nam gặp bất lợi khi để thủng lưới hai bàn trong hiệp một. Phút 12, cầu thủ mang áo số 2 của Hungary tung cú sút từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 20, số 7 của đội bóng châu Âu tận dụng tình huống phản công nhanh, dứt điểm hai lần liên tiếp để nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, U15 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình và tìm kiếm cơ hội. Phút 32, sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Trần Huy Huỳnh chớp thời cơ dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, U15 Hungary tái lập cách biệt hai bàn ở phút 38 trước khi Xuân Vinh ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 sau đó 1 phút.

Nhìn lại hành trình tại Azerbaijan, U15 Việt Nam đã trải qua 10 trận đấu trong 6 ngày, ghi được 33 bàn thắng và có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau. Đây là trải nghiệm quốc tế quý giá, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao khả năng thích ứng trong điều kiện thi đấu với cường độ cao.

Ngày 31-10, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại hành trình tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 với nhiều bài học và trải nghiệm bổ ích cho quá trình phát triển trong thời gian tới.

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KHÁNH VÂN