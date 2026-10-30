Thắng U15 Azerbaijan 4-2, U15 Việt Nam vào chung kết tranh phân hạng World Cup

Gặp đội chủ nhà U15 Azerbaijan trong trận bán kết tranh phân hạng 81-84 Tier C vào tối 29-10, các cầu thủ U15 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

U15 Việt Nam giành 2 trận thắng liên tiếp vào ngày 29-10. Ảnh: VFF

Trước trận đấu này, U15 Việt Nam đã thắng U15 Cuba với tỷ số 2-1, trong khi U15 Azerbaijan vượt qua U15 Mozambique 5-0. Gặp đội chủ nhà được xem là thử thách lớn cho các cầu thủ Việt Nam, và cuối cùng các cầu thủ đã xuất sắc giành chiến thắng.

Ngay ở giây thứ 50, Xuân Vinh đã ghi bàn mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Hai phút sau, từ quả phạt góc của Xuân Vinh, Vận Tài liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm đưa bóng vào lưới đối phương, nhân đôi cách biệt cho U15 Việt Nam.

Phút 16, Vận Tài kiến tạo để Xuân Vinh khống chế gọn gàng trước khi xoay người tung cú sút chân trái hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho U15 Việt Nam. Sau khi dẫn trước 3 bàn, U15 Việt Nam chủ động chơi chậm lại, tận dụng điều đó U15 Azerbaijan thi đấu lấn lướt hơn và ghi liên tiếp hai bàn, thu ngắn tỷ số 2-3.

Phần thời gian còn lại của trận đấu U15 Azerbaijan thi đấu lấn lướt hơn, nhưng từ 1 pha phản công nhanh vào cuối trận, Vận Tài đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 4-2 cho U15 Việt Nam. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Thắng trận này, U15 Việt Nam vào chung kết nhánh tranh hạng 81-84 Tier C.

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