Thắng U15 Cuba 2-1, U15 Việt Nam vào bán kết

Đội tuyển U15 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U15 Cuba vào trưa 29-10, qua đó giành quyền vào bán kết nhánh tranh hạng 81-84 (Tier C) tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Cầu thủ hai đội U15 Việt Nam và U15 Cuba chụp hình lưu niệm trước trận đấu. Ảnh: VFF

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là chủ nhà U15 Azerbaijan đầy thử thách đang chờ đón.

Trở lại với cuộc so tài cùng U15 Cuba, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Đáng chú ý, cú dứt điểm của Anh Hào trong hiệp một đưa bóng trúng cột dọc khung thành U15 Cuba.

Sang hiệp hai, U15 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 28, Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương, dứt điểm chân trái mở tỷ số. Đến phút 39, từ quả phạt góc do Xuân Vinh thực hiện, Khắc Hiếu băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0. U15 Cuba rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 40 sau cú sút của cầu thủ mang áo số 10 chạm chân Tài Lộc đổi hướng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Theo lịch phân nhánh trước đó, ở vòng bán kết tranh hạng 81-84, U15 Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà U15 Azerbaijan, đội vừa giành chiến thắng 5-0 trước U15 Mozambique. Nếu giành chiến thắng, U15 Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết tranh thứ hạng cao nhất của nhánh đấu này.

Những trận đấu liên tiếp tại FIFA U15 World Cup & Festival 20-26 là cơ hội rất quý giá để U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và hoàn thiện lối chơi khi đối đầu với các đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.

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