U15 Việt Nam gặp U15 Rwanda ở vòng 1/16 FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Sau khi hoàn tất các bảng đấu loại, ngày 27-10, Ban tổ chức FIFA U15 World Cup & Festival 2026 đã công bố lịch thi đấu vòng 1/16. Đội tuyển U15 Việt Nam góp mặt ở Tier C và sẽ so tài cùng U15 Rwanda ở vòng này.

U15 Việt Nam sẽ so tài cùng đội Rwanda ở vòng 1/16.

Kết thúc vòng đấu bảng, các cầu thủ Việt Nam đạt 9 điểm, đứng vị trí thứ ba bảng R. Kết quả trên đưa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào nhóm Tier C, nơi các đội cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 96 chung cuộc.

Ở vòng đấu này U15 Việt Nam sẽ đối đầu U15 Rwanda vào lúc 15g45 ngày 28-10. Đội bóng đến từ châu Phi cũng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, cụ thể là bảng Y, với thành tích 3 thắng và 2 thua. Rwanda ghi được 12 bàn và nhận 11 bàn thua sau 5 trận.

Nếu vượt qua Rwanda, U15 Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8 Tier C và gặp đội thắng trong cặp U15 Scotland vs U15 Nicaragua. Ngược lại, nếu thất bại, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chuyển xuống nhánh phân hạng 81-96 và chạm trán đội thua ở cặp đấu nói trên.

Điều lệ thi đấu tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 nhằm giúp các đội có nhiều trận đấu để nâng cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều mà ở nhiều đội trẻ trên thế giới rất cần.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức tại Azerbaijan, sử dụng thể thức bóng đá 8 người. Sau giai đoạn đầu, các đội được phân vào những nhóm đấu từ Tier A đến Tier F dựa trên thứ hạng, rồi tiếp tục tranh tài để xác định vị trí chung cuộc.

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KHÁNH VÂN