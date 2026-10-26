V-League và những cú ngã của các “ông lớn”

Vòng 5 V-League 2026-2027 khép lại với những kết quả khiến cuộc đua vô địch thêm khó lường. Hà Nội FC thất bại trước Đà Nẵng, Ninh Bình trắng tay trên sân nhà trước Công an TPHCM, còn SLNA bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ninh Bình lại để Công an TPHCM vượt qua trên sân nhà, khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay SLNA. Ảnh: VPF

Những diễn biến ở vòng 5 cho thấy một thực tế: Ở V-League, danh tiếng và lực lượng hùng hậu chưa bao giờ là sự bảo đảm cho chiến thắng.

Hà Nội FC đến sân Chi Lăng với mục tiêu nối dài mạch thắng, nhưng mọi tính toán sớm đảo lộn khi Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ ở phút 18. Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, đội bóng Thủ đô không thể ngăn Ivan Saponjic ghi bàn, đành chấp nhận thất bại 0-1. Chiếc thẻ đỏ rõ ràng là bước ngoặt, song điều đáng bàn hơn nằm ở khả năng ứng phó của một tập thể nhiều tham vọng. Hà Nội FC vẫn có những cá nhân đủ sức tạo khác biệt, nhưng sự ổn định và bản lĩnh trong hoàn cảnh bất lợi dường như chưa tương xứng với kỳ vọng.

Nếu Hà Nội FC thua trong thế thiếu người, cú ngã của Ninh Bình lại để lại nhiều tiếc nuối. Được chơi trên sân nhà, sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật như Hoàng Đức, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thời điểm tạo được sức ép đáng kể. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Công an TP.HCM, những pha lên bóng thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Đến phút 90+5, Jason Cummings tung đòn quyết định, khiến Ninh Bình nhận thất bại đầu tiên từ đầu mùa.

Hà Nội FC lần thứ hai để thua SHB Đà Nẵng ở mùa bóng 2026-2027, trước đó là bị chính đối thủ này loại ở Cúp Quốc gia. Ảnh: VPF

Bóng đá đôi khi nghiệt ngã như vậy. Ninh Bình có thể tiếc nuối vì bàn thua quá muộn, nhưng khó phủ nhận Công an TPHCM đã chơi một trận đầy tính toán. Đội khách không cần áp đảo để giành chiến thắng. Họ phòng ngự kiên nhẫn, giữ cự ly hợp lý và biết tung ra cú đánh quyết định khi đối phương sơ hở. Đó cũng là điều Ninh Bình cần suy ngẫm: Kiểm soát bóng nhiều chưa hẳn đồng nghĩa với làm chủ trận đấu.

Trong lúc những ứng viên được kỳ vọng sảy chân, SLNA lặng lẽ tiến lên. Chiến thắng 2-0 trước HAGL đưa đội bóng xứ Nghệ lên ngôi đầu với 11 điểm sau năm vòng. Phía sau là năm đội cùng có 10 điểm, một khoảng cách đủ nhỏ để cục diện thay đổi chỉ sau một lượt trận.

Tất nhiên, mùa giải mới đi qua chặng đầu. Quá sớm để nói về sự đổi ngôi trong trật tự V-League, càng chưa thể gạch tên những đội bóng giàu tiềm lực khỏi cuộc đua vô địch. Nhưng các kết quả vừa qua đã phát đi lời cảnh báo đáng chú ý. Khi những đội bị đánh giá thấp hơn ngày càng biết cách tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội, các ông lớn không thể chỉ trông chờ vào chất lượng ngôi sao.

KHÁNH VÂN