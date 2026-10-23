V-League vòng 5: Ninh Bình rộng cửa bứt phá, CAHN đứng trước áp lực

Vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh cuộc đua ở nhóm đầu đang trở nên chật chội, còn các đội cuối bảng chưa thể yên tâm về phong độ.

CLB CAHN tiếp tục gây thất vọng sau 3 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà. Ảnh: VPF

Trận hòa của CAHN trước Thanh Hóa mở ra cơ hội cho Ninh Bình củng cố vị trí dẫn đầu, trong khi những cuộc đối đầu giữa HAGL với SLNA, Đồng Nai với Nam Định hay Đà Nẵng với Hà Nội đều có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của từng đội.

CAHN chững lại, Ninh Bình nắm lợi thế

Trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ngay trên sân Hàng Đẫy khiến CAHN bỏ lỡ cơ hội tạo sức ép lên đội đầu bảng. Đình Bắc đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League, nhưng đội bóng của HLV Alexandre Polking vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

CAHN hiện có 10 điểm sau 5 trận, bằng điểm Ninh Bình nhưng đá nhiều hơn một trận. Đây là khác biệt đáng kể trong cuộc đua đường dài, nhất là khi đội bóng ngành công an còn phải chia sức cho các đấu trường quốc tế. Nếu không sớm cải thiện hiệu quả thi đấu, nhà đương kim vô địch có thể đánh mất lợi thế trước những đối thủ đang tập trung hoàn toàn cho V-League.

Ninh Bình có cơ hội gia tăng khoảng cách khi tiếp đón Công an TPHCM vào ngày 25-10. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang cho thấy sức tấn công đáng gờm với 11 bàn sau 4 vòng. Chiến thắng kịch tính 4-3 trước HAGL ở vòng trước thể hiện khả năng tạo đột biến, dù hàng thủ vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục.

Ninh Bình rộng cửa bảo vệ ngôi đầu bảng sau vòng 5. Ảnh: VPF

Thử thách dành cho Ninh Bình là đối thủ sở hữu hàng phòng ngự khá chắc chắn. Công an TP.HCM mới nhận 3 bàn thua sau 4 trận và vừa đánh bại Thể Công. Nếu giành trọn 3 điểm, Ninh Bình sẽ có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh với CAHN.

SLNA thử sức HAGL, Thể Công cần chặn đà sa sút

Chiều 23-10, HAGL tiếp đón SLNA trên sân Pleiku trong hoàn cảnh hai đội có khởi đầu trái ngược. HAGL mới giành 3 điểm sau 4 vòng và vẫn chưa giải quyết được vấn đề ở hàng phòng ngự. Thất bại 3-4 trước Ninh Bình cho thấy đội bóng phố Núi có khả năng ghi bàn, nhưng sự thiếu chắc chắn phía sau khiến những nỗ lực tấn công dễ trở nên vô nghĩa.

SLNA lại đang bất bại với 8 điểm, đủ để tạo sức ép lên nhóm dẫn đầu. Đội khách có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực nếu duy trì được tính tổ chức và khai thác những sai sót của HAGL. Với đội chủ nhà, lợi thế sân nhà chỉ phát huy tác dụng khi họ chơi tập trung hơn và hạn chế những bàn thua không đáng có.

Cùng ngày, Thể Công tiếp đón tân binh Bắc Ninh. Đội bóng áo lính mới có 3 điểm sau 4 vòng và đang chịu sức ép sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Trong khi đó, Bắc Ninh có 4 điểm, không quá vượt trội nhưng đủ khả năng gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn. Đây là trận đấu Thể Công cần thắng để ngăn đà sa sút, đồng thời tránh bị nhóm giữa bảng bỏ xa.

Nam Định tìm cơ hội bứt phá, Đồng Nai chịu sức ép

Ngày 24-10, Nam Định làm khách trên sân Đồng Nai. Với 7 điểm sau 4 vòng, đội bóng thành Nam có cơ hội chen lên nhóm đầu nếu giành chiến thắng. Trái lại, Đồng Nai mới có 1 điểm, chưa thắng trận nào và đang gặp khó trong khâu ghi bàn. Áp lực vì thế không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở khả năng tìm ra phương án tấn công hiệu quả.

Đang trên đà sa sút, Thể Công Viettel cần trận thắng để "giải hạn". Ảnh: VPF

Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Hải Phòng. Cả hai đều có lý do để hướng tới 3 điểm nhằm cải thiện vị trí, trong đó Hải Phòng đang có 6 điểm và Hà Tĩnh có 7 điểm. Sự cân bằng về điểm số khiến trận đấu có thể tác động trực tiếp đến trật tự ở nhóm giữa bảng.

Ngày 25-10, Đà Nẵng tiếp Hà Nội trong cuộc so tài cũng mang nhiều sức ép. Đà Nẵng mới có 1 điểm và đứng cuối bảng, trong khi Hà Nội có 6 điểm nhưng chưa tạo được sự ổn định. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội tìm chiến thắng đầu tiên; còn Hà Nội cần điểm để không bị nhóm đầu nới rộng khoảng cách.

Vòng 5 chưa thể quyết định cuộc đua vô địch, nhưng có thể tạo ra những chuyển biến quan trọng. Ninh Bình đứng trước cơ hội củng cố ngôi đầu, Nam Định muốn bám sát nhóm dẫn đầu, còn CAHN cần nhanh chóng tìm lại nhịp chiến thắng. Ở phía cuối bảng, các đội chưa “nóng máy” có thể khiến các họ phải trả giá khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt hơn.

GIA HUY