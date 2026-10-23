HAGL và thử thách đến từ đội bóng xứ Nghệ

Vừa trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình, HAGL sẽ tiếp tục gặp thử thách khác đến từ SLNA qua cuộc so tài ở vòng 5 V-League, diễn ra vào chiều 23-10.

Hàng thủ mong manh là điểm yếu của HAGL trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: MINH TRẦN

Qua 4 vòng đấu, hàng phòng ngự HAGL nằm trong top được các đội… yêu thích nhất khi để lọt lưới đến 11 bàn ở các trận thua Nam Định 0-4, Hải Phòng 1-3, Ninh Bình 3-4 đan xen là trận thắng 3-0 trước Đà Nẵng. Chưa lúc nào họ tạo được sự an tâm từ khán giả nhà, cho dù là thi đấu trên sân Pleiku.

Trận đấu ở vòng 5 hẳn cũng không là ngoại lệ, dù tiếp SLNA nhưng phong độ của đội bóng xứ Nghệ lúc này có tính ổn định cao và thậm chí hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Vòng này, HAGL về lại sân Pleiku thay vì sân Quy Nhơn như trận đấu trước, nhưng gặp đối thủ SLNA thì đá "sân nhà" chưa hẳn là ưu thế cho đội bóng phố Núi. SLNA vốn có không ít cổ động viên sinh sống và làm việc tại Gia Lai, trong khi đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đang có phong độ tốt nên tình hình không dễ dàng cho đội chủ nhà.

Sức trẻ cùng sự hưng phấn sau 4 trận bất bại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho SLNA trong chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 5. Ảnh: VPF

Lúc này, SLNA đang có 8 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận hòa từ đầu mùa và tạm ở trong tốp đầu bảng xếp hạng. Điều ấn tượng ở SLNA là dàn lực lượng của họ không quá nổi trội, nhưng HLV Văn Sỹ Sơn đã định hình thành một khối thống nhất, nhập cuộc với tinh thần thi đấu cao độ. Điều đó đã làm nên một SLNA như hiện tượng thú vị đầu mùa. Họ đã khuất phục Hà Nội FC 4-1, chia điểm cùng CLB Công an TPHCM hay mới đây là hòa Hà Tĩnh trên sân khách.

Lịch sử đối đầu HAGL có phần chiếm ưu thế, nhưng đó đều là những trận đấu khó khăn. Sự khó khăn ấy có thể tiếp tục ở trận đấu này, nhất là trong giai đoạn lực lượng của đội chủ nhà đang suy yếu. Dù đang ở khu vực đầu bảng, nhưng SLNA hẳn xác định mục tiêu chính của họ vẫn là cố gắng trụ hạng để giữ đôi chân các cầu thủ trên mặt đất.

Dự đoán: 1-2

QUỐC CƯỜNG