Ứng viên Chủ tịch VFF: Cam kết tự chủ 100% kinh phí

Nhận được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Đức Thụy quyết định tham gia tranh cử Chủ tịch VFF. Ông còn nhận được sự ủng hộ từ các ông bầu bóng đá tâm huyết.

Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đưa ra chương trình hành động của mình khi tranh cử Chủ tịch VFF.

Mục tiêu doanh thu 600 - 1.000 tỷ đồng và sự đồng hành của các tập đoàn lớn

Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức quyết định tham gia tranh cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ X sau khi nhận được sự tín nhiệm từ các tổ chức thành viên. Ông cho biết: “Tôi trân trọng sự tín nhiệm ấy và hiểu rằng các thành viên đang gửi gắm những kỳ vọng rất cụ thể: CLB có điều kiện phát triển ổn định, địa phương được tiếp sức, người làm nghề được chăm lo và bóng đá Việt Nam tiến xa hơn.

Điều đó khiến tôi phải cân nhắc nghiêm túc trước khi nhận lời. Khi quyết định tham gia tranh cử, tôi có trách nhiệm chuẩn bị chương trình khả thi, tập hợp những người đủ năng lực cùng thực hiện và chịu sự giám sát của các thành viên. Chương trình hành động của tôi luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển thể thao của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Trong chương trình hành động, ông Thụy đưa ra hàng loạt mục tiêu đáng chú ý, từ huy động nguồn lực tài chính, nâng cao thu nhập cho người làm bóng đá đến mở rộng các giải đấu chuyên nghiệp và gia tăng vị thế của trên trường quốc tế. Đáng chú ý nhất là mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, đạt 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm kể từ năm 2027.

Ba ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ X.

“Tôi thường xuyên trao đổi với các doanh nhân về định hướng phát triển bóng đá và nhận được sự ủng hộ, đồng hành rất lớn. Tôi cũng nhận được sự ủng hộ của những ông bầu tâm huyết, cùng sự đồng hành của Tập đoàn ThaiGroup và các doanh nghiệp.

Tôi mong quy tụ cả nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và năng lực chuyên môn. Doanh nghiệp đóng góp cách tổ chức bộ máy, phát triển thương mại, kiểm soát chi phí và đầu tư dài hạn; đội ngũ chuyên môn đóng góp tri thức, kinh nghiệm và hiểu biết thực tiễn. Chủ tịch phải kết nối được các thế mạnh ấy, tạo điều kiện để người giỏi làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả chung”, ông Thụy chia sẻ.

Cam kết không sử dụng ngân sách nhà nước

Ngoài ra, ông Thụy cam kết không sử dụng ngân sách nhà nước qua chia sẻ: “Tôi cam kết từ năm 2027 bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước. Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ VH-TT-DL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đề nghị dành khoản ngân sách cấp hằng năm cho các nhiệm vụ bóng đá liên quan, dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, để ưu tiên những môn khác cần nguồn lực hơn, nhất là các môn có khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD và Olympic.

Bóng đá có sức hút và khả năng huy động xã hội thì cần nhận trách nhiệm tự lo, góp thêm điều kiện cho thể thao nước nhà. Nguồn lực huy động phải được phân bổ công khai và chịu sự giám sát của các thành viên”.

Đối với các CLB và Liên đoàn địa phương, mọi nguồn hỗ trợ cũng sẽ tốt hơn. Ông cho biết thêm: “Từ năm 2027, chương trình hướng tới hỗ trợ 2-3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện; phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V.League, 2 tỷ đồng cho mỗi CLB hạng Nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ mỗi mùa, ngoài ra cũng sẽ có những hỗ trợ, đồng hành hợp lý cùng các đội futsal, bóng đá bãi biển, các phong trào học sinh, sinh viên….

Ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: LPBank

Nghiên cứu mở rộng quy mô các giải đấu trong nước

Cụ thể, V-League có thể được nâng lên 16-18 đội, giải hạng Nhất lên 18-20 đội, thay vì duy trì quy mô hiện nay. Tuy nhiên, đây mới là phương án nghiên cứu, chưa phải quyết định mở rộng giải đấu. Theo ông Thụy, việc điều chỉnh số lượng đội bóng cần được đánh giá toàn diện về năng lực tài chính, số CLB đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng cầu thủ, điều kiện sân bãi, lịch thi đấu và quyền lợi của các thành viên.

Mục tiêu cuối cùng không đơn thuần là tăng số đội tham dự mà phải tạo thêm môi trường thi đấu chất lượng, giúp CLB phát triển bền vững và cầu thủ có thêm cơ hội trưởng thành.

Bên cạnh đó, chương trình hành động cũng đặc biệt khuyến khích các CLB V-League tham gia thành lập, liên kết hoặc bảo trợ cho các đội bóng nữ. Các mảng bóng đá phong trào như futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá học đường và sinh viên cũng sẽ được xây dựng những chiến lược phát triển độc lập, chuyên sâu trong tương lai.

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