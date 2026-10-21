Bóng đá trong nước

3 ứng viên được đề cử chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ X (2027-2031)

SGGPO

Ngày 21-10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách đề cử Ban chấp hành nhiệm kỳ X gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, Phó chủ tịch phụ trách vận động tài trợ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông, Ủy viên Ban chấp hành…

Ba ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF (từ trái sang): Ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Trần Quốc Tuấn.
Ba ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF (từ trái sang): Ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Trần Quốc Tuấn.

Ở đề cử chức danh Chủ tịch có 3 ứng viên gồm các ông Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc); Ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX); Ông Nguyễn Xuân Vũ (Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank).

Vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn cũng có 3 ứng viên, gồm: Ông Trần Huy Đức (Ủy viên BCH VFF nhiệm kỳ IX); Ông Trần Anh Tú và ông Trần Quốc Tuấn.

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Ông Trần Anh Tú hiện đang là Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM và Chủ tịch Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Phó chủ tịch Tài chính và vận động tài trợ có 6 ứng viên, gồm: Ông Vũ Quốc Khánh (Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Lộc Phát Việt Nam); Ông Nguyễn Trung Kiên (Phó chủ tịch Tài chính và vận động tài trợ VFF nhiệm kỳ IX); Ông Lê Văn Thành (Phó chủ tịch Công ty CP Động Lực); Ông Nguyễn Đức Thụy; Ông Trần Anh Tú và ông Nguyễn Xuân Vũ.

Ông Nguyễn Xuân Vũ cũng là đề cử duy nhất cho vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông nhiệm kỳ IX.

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Ông Đinh Hồng Vinh (Chủ tịch CLB Quy Nhơn United). Ảnh: VFF

Ở đề cử Ủy viên Ban chấp hành, có 2 đề cử cho ban chấp hành nữ và 29 đề cử cho Ban chấp hành nam. Trong đó có nhiều người đại diện cho các CLB bóng đá như Hồ Hồng Thạch (Becamex TPHCM), Nguyễn Tấn Anh (HAGL), Lê Hồng Thái (Hưng Yên), Đinh Hồng Vinh (Quy Nhơn United), Phạm Quang Việt (Ninh Bình), Lê Xuân Tưởng (Thanh Hóa), Đỗ Mạnh Dũng (TC Viettel)…

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X (nhiệm kỳ 2027-2031) dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 1-2027, trước thời điểm diễn ra vòng chung kết Asian Cup 2027.

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