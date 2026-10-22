Thanh Hóa lại vừa đá vừa lo

Trận đấu sớm nhất của vòng 5 V-League 2026-2027 diễn ra vào ngày 22-10 trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa thu hút sự chú ý khi cả hai đang trải qua những ngày khó khăn về tâm lý.

Thanh Hóa khó làm nên chuyện trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước CAHN vào tối 22-10. Ảnh: VPF

Thanh Hóa một lần nữa bị FIFA “tuýt còi” vì tranh chấp liên quan đến cầu thủ ngoại. Sự việc xảy ra ngay đầu mùa giải 2026-2027, thời điểm các đội đang nỗ lực tích lũy điểm số, khiến đội bóng xứ Thanh thêm áp lực trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League.

Vốn không có lực lượng mạnh, HLV Mai Xuân Hợp chủ yếu tận dụng 4 ngoại binh cùng chân sút người Lào gốc Việt Thong Khamsavath để bù đắp những hạn chế của dàn nội binh. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn duy trì lối chơi quyết liệt, giàu tinh thần chiến đấu, thể hiện qua các trận thắng Hải Phòng và Đà Nẵng, những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh đang bước vào giai đoạn khó khăn. Sau thất bại trên sân nhà trước Nam Định, họ tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi làm khách trước Công an Hà Nội (CAHN). Đáng lo hơn, Thanh Hóa vừa bị FIFA áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng từ vụ kiện liên quan đến cầu thủ Matias Belli Moldskred. Rắc rối ngoài sân cỏ càng khiến tình hình đội bóng thêm căng thẳng.

Công an Hà Nội đang gặp khó về tâm lý sau trận thua Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Phía bên kia, CAHN cũng chịu áp lực sau thất bại trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà. Trận thua này chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp và khiến thầy trò đội bóng ngành công an đánh mất ngôi đầu bảng. CAHN cần nhanh chóng tìm lại chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Ninh Bình, đồng thời lấy lại sự tự tin trước chuyến làm khách tại Thượng Hải (Trung Quốc) ở AFC Champions League sau 5 ngày nữa.

Xét về lực lượng, CAHN được đánh giá vượt trội, nhưng Thanh Hóa luôn là đối thủ khó chịu, nhất là khi bị đẩy vào thế khó. Có ý kiến cho rằng CAHN bắt đầu thấm mệt vì thi đấu trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, nhận định này chưa thực sự thuyết phục bởi đội bóng sở hữu lực lượng đông đảo, đồng đều bậc nhất V-League. Mùa giải cũng mới khởi đầu nên khó cho rằng các cầu thủ đã rơi vào tình trạng quá tải.

Dẫu vậy, AFC Champions League rõ ràng là đấu trường đầy thử thách với CAHN. Trong khi đó, thất bại trước Hà Nội FC phản ánh đúng cục diện trận đấu, khi đối thủ thể hiện sự gắn kết và hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm. Vì thế, cuộc tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội để CAHN lấy lại thăng bằng, tránh kéo dài chuỗi kết quả bất lợi, điều có thể khiến đội bóng gặp thêm khó khăn trong cuộc đua phía trước.

QUỐC CƯỜNG