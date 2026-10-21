Nam Định mất ngoại binh nhưng vẫn hơn chủ nhà Đồng Nai

Một trong những trận tâm điểm của vòng 5 V-League 2026-2027 là cuộc so tài giữa Đồng Nai và Nam Định, khi đội chủ nhà ở vào thế dựa chân tường.

Cả Nam Định (áo trắng) và Ninh Bình cùng thiếu ngoại binh ở vòng 5. Ảnh: VPF

Với 1 điểm sau 4 trận, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thực sự lâm nguy khi vẫn còn kẹt ở vị trí cuối bảng. Vòng 5 vào cuối tuần, đội bóng tân binh này sẽ trở về sân nhà nhưng tiếp đội khách không hề dễ chịu là Nam Định. Trận quan trọng này, Đồng Nai tiếp tục vắng Văn Sơn và Tấn Sinh do thẻ phạt và án kỷ luật.

Thuận lợi cho Đồng Nai ở trận này là đội khách sẽ vắng hai ngoại binh Da Silva và Romulo. Cùng với việc Xuân Son chưa trở lại, hàng công của đội khách trận này gặp thiệt hại lớn, liệu Đồng Nai có làm nên chuyện?

Trong khi đó, Công an Hà Nội sẽ di chuyển đến sân Thanh Hóa cùng nhiệm vụ phải thắng để sớm trở lại vị trí đầu bảng. Trận này đội khách tiếp tục vắng hậu vệ Đoàn Văn Hậu do còn trong khung kỷ luật của VFF. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng thuộc ngành Công an còn vắng trưởng đoàn Lê Xuân Hải do bị thẻ đỏ ở vòng đấu trước.

Ninh Bình tiếp Công an TPHCM trong tình thế đội chủ nhà vắng ngoại binh Lucas, trong khi đội khách cũng không có sự phục vụ của Đức Phú khi cả hai cùng dính thẻ đỏ trước đó. Cầu thủ còn lại bị “treo giò” ở vòng 5 là Phước Bảo (HAGL) trong trận đội bóng phố Núi tiếp SLNA.

QUỐC CƯỜNG