Cầu thủ trẻ giữa vòng xoáy thành tích ở V-League

V-League 2026-2027 đang bước vào cuộc đua quyết liệt giữa các CLB và bên cạnh chuyện thắng thua, một vấn đề đáng quan tâm là cơ hội thi đấu dành cho cầu thủ nội, đặc biệt là những tài năng trẻ. Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai đội tuyển Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh tìm vị trí đá chính tại V-League với các cầu thủ trẻ ngày càng khó khăn. Ảnh: VPF

Sau 4 vòng đầu tiên, tính cạnh tranh của V-League dần thể hiện rõ khi các đội đều thận trọng trong việc sử dụng lực lượng. Thành tích trước mắt luôn là ưu tiên, nhưng một giải vô địch quốc gia phát triển bền vững còn phải tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá nước nhà.

Cơ hội ra sân quyết định sự trưởng thành

Đội tuyển Việt Nam vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á và đang hướng đến Asian Cup 2027. Để nâng cao khả năng cạnh tranh ở châu lục, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần thêm những cầu thủ có bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với môi trường thi đấu đỉnh cao.

Trong cuộc đua vô địch hoặc trụ hạng, các CLB thường ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thể đáp ứng ngay yêu cầu chuyên môn. Điều đó dễ hiểu, nhưng cũng khiến không ít tài năng trẻ phải chờ đợi cơ hội.

Việc thường xuyên ngồi dự bị, thỉnh thoảng vào sân ít phút khó giúp một cầu thủ tiến bộ rõ rệt. Muốn trưởng thành, họ cần được thi đấu, đối diện sức ép và trực tiếp giải quyết những tình huống quyết định.

Những trung tâm đào tạo như HAGL, SLNA, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel từng đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo chỉ là nền tảng ban đầu. Bước chuyển từ cầu thủ triển vọng thành trụ cột đội một mới là thử thách quan trọng.

Đáng chú ý, cơ hội ở các vị trí tấn công vẫn khá hạn chế. Khi nhiệm vụ ghi bàn chủ yếu thuộc về ngoại binh, nhiều tiền đạo nội thiếu điều kiện rèn luyện khả năng dứt điểm, chọn vị trí và xử lý bóng dưới áp lực.

Đây là vấn đề đáng suy nghĩ bởi bóng đá Việt Nam vẫn cần thêm những chân sút có khả năng tạo khác biệt trước các đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, không nên xem ngoại binh là nguyên nhân duy nhất. Những cầu thủ nước ngoài chất lượng giúp nâng tầm giải đấu, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh tích cực. Điều quan trọng là các CLB phải tìm được sự cân bằng giữa mục tiêu thành tích và phát triển lực lượng kế cận.

Đội tuyển mạnh phải bắt đầu từ CLB

Những thành công gần đây của đội tuyển Việt Nam cho thấy dấu ấn chiến thuật và khả năng xây dựng tập thể của HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, để duy trì sức cạnh tranh lâu dài, đội tuyển vẫn cần nguồn cầu thủ chất lượng từ V-League.

Hầu hết các đội đều ưu tiên ngoại binh cho hàng công. Ảnh: VPF

Thời gian tập trung đội tuyển thường không dài, chủ yếu dành cho việc hoàn thiện chiến thuật và tạo sự gắn kết. Trong khi đó, nền tảng thể lực, kỹ thuật, khả năng tranh chấp và tâm lý thi đấu phải được tích lũy thường xuyên tại CLB.

Sự trưởng thành của Nguyễn Đình Bắc là tín hiệu tích cực, nhưng một vài cá nhân nổi bật chưa đủ tạo nên chiều sâu đội hình. Bóng đá Việt Nam cần thêm những gương mặt trẻ sẵn sàng cạnh tranh ở mọi tuyến, đặc biệt là hàng công và khu trung tuyến.

Vì thế, các đội bóng phải có kế hoạch sử dụng cầu thủ trẻ dài hạn, thay vì chỉ trao cơ hội khi thiếu hụt lực lượng. Những người chưa đủ khả năng cạnh tranh tại V-League có thể được cho mượn hoặc thi đấu ở giải hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ cũng phải chứng minh năng lực bằng thái độ tập luyện, tính kỷ luật và hiệu quả mỗi khi được sử dụng. Cơ hội không thể đến chỉ vì yếu tố tuổi tác, nhưng cũng không nên bị hạn chế bởi tâm lý quá thận trọng của các nhà cầm quân.

Một môi trường cạnh tranh lành mạnh cần sự công bằng trong lựa chọn nhân sự. Cầu thủ có năng lực phải được tin tưởng, bất kể tuổi đời hay kinh nghiệm. Khi cơ hội gắn với trách nhiệm, những tài năng trẻ mới có động lực hoàn thiện bản thân.

V-League 2026-2027 còn chặng đường dài phía trước. Người hâm mộ chờ đợi những cuộc đua hấp dẫn, nhưng cũng mong chứng kiến thêm nhiều gương mặt mới khẳng định tên tuổi.

Sau cùng, giá trị của một mùa giải bên cạnh chức vô địch hay thứ hạng còn là những cầu thủ trưởng thành, đủ sức khoác áo đội tuyển và tự tin bước ra sân chơi châu lục.

GIA HUY