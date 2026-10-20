CLB CAHN bắt đầu cuộc đua thể lực

Vừa trắng tay trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2026-2027, các cầu thủ CAHN bắt đầu vào cuộc đua sức bền với các trận tiếp theo của AFC Champions League đan xen với V-League.

CAHN và cú ngã trên sân nhà mới đây khi để thua Hà Nội FC 1-2. Ảnh: VPF

Đoàn quân của HLV Polking được bố trí đá sớm ở vòng 5 V-League trong cuộc so tài với Thanh Hóa vào ngày 22-10. Ngay sau đó, đội sẽ bay sang Thượng Hải để gặp đối thủ mạnh của Trung Quốc là Shanghai Port ngày 27-10. Tiếp đến là chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng 6 V-League vào ngày 31-10.

Thanh Hóa và SLNA vốn có thực lực không sánh bằng CAHN, nhưng việc phân phối lực lượng, thể lực cho hai đấu trường song song là điều phải tính toán kỹ của HLV Polking cùng các cộng sự. Trước giải, CAHN đã chuẩn bị lực lượng khá chu đáo với dàn ngoại binh hùng hậu để đá AFC Champions League, dàn tuyển thủ trong nước có những thời điểm ngồi ghế dự bị để bảo toàn thể lực cho V-League.

Tuy nhiên, sự chệch choạc đã đến với CAHN trong 10 ngày qua. Ông Polking đã thử sức dàn nội binh trong cuộc so tài với Kashima Anters ở vòng 2 AFC Champions League vận dụng công thức 3 ngoại binh + 3 nhập tịch + 5 nội binh ở đội hình chính. CAHN đã thua 0-1 ở trận đấu với đội bóng đến từ Nhật Bản, sau đó là thua tiếp 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League vừa qua. Vừa chưa có điểm nào ở đấu trường châu Á, sau đó là mất luôn ngôi đầu bảng trước đối thủ đầy duyên nợ, CAHN ít nhiều đang gặp vấn đề về tâm lý.

Hai trận thua liên tiếp, CAHN sẽ gặp ít nhiều về vấn đề tâm lý khi bắt đầu vào giai đoạn đá dồn. Ảnh: VPF

Vòng 5 V-League họ sẽ đến sân Thanh Hóa tranh tài. Thực lực của CAHN rõ ràng là vượt trội, nhưng bài toán khó mà ông Polking phải giải lúc này là 1 trận thắng để lấy tinh thần trước khi sang Thượng Hải thi đấu. Sức mạnh của các đại diện Trung Quốc có thể không bằng Nhật Bản, nhưng đó là xét ở dàn nội lực. Các CLB Trung Quốc có tiếng là sử dụng cầu thủ nước ngoài vừa tốt cả chất lẫn lượng. Thế nên chuyến làm khách tại Thượng Hải khó nói trước điều gì cho dù các cầu thủ CAHN đặt trọng tâm lấy điểm ở trận này.

Sau đó 4 ngày là chuyến làm khách khác, lần này là gặp SLNA ở “chảo lửa” Vinh mà SLNA từ đầu mùa cho thấy đang giữ mạch phong độ khá ổn định.

Vừa phải nỗ lực kiếm điểm đầu tiên tại AFC Champions League, vừa không được để Ninh Bình bỏ điểm trên BXH V-League, đó là mục tiêu kép của CAHN lúc này. Liệu đội bóng có nguồn lực lượng được ví như “dream team” này có vượt qua?

QUỐC CƯỜNG