Tuyển nữ TPHCM vô đối sân nhà, thử lửa châu Á

Thống trị sân chơi trong nước với 8 chức vô địch liên tiếp, CLB nữ TPHCM đang đứng trước thử thách lớn tại AFC Champions League nữ 2026-2027. Đây cũng là dịp để nhìn rõ hơn khoảng cách giữa bóng đá nữ Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Huỳnh Như và Thùy Trang - những trụ cột của CLB TPHCM trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khi ngôi vô địch chưa nói lên tất cả

Chức vô địch quốc gia thứ 15 tiếp tục khẳng định vị thế của CLB nữ TPHCM. Trong nhiều năm qua, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi duy trì sự ổn định đáng nể, bất chấp những biến động về lực lượng.

Điều đáng ghi nhận là thành công ấy đến giữa giai đoạn chuyển giao thế hệ. Bên cạnh những cựu binh như Huỳnh Như, Thùy Trang, nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành, từng bước đảm nhận vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, sự vượt trội tại giải quốc nội chưa thể bảo đảm khả năng cạnh tranh khi bước ra châu Á. Bởi ở đó, đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi khác biệt.

Hai lần tham dự AFC Champions League trước đây phần nào phản ánh thực tế ấy. CLB nữ TPHCM từng gây tiếng vang khi vào bán kết mùa 2024-2025, nhưng dừng bước trước Wuhan Jiangda của Trung Quốc. Một năm sau, đại diện Việt Nam tiếp tục vào tứ kết trước khi thua Naegohyang của CHDCND Triều Tiên với tỷ số 0-3.

Những kết quả đó cho thấy bóng đá nữ TPHCM đủ sức vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực, song vẫn gặp khó khi đối diện các đội bóng hàng đầu châu lục.

Phan Thị Trang và Tuyết Ngân, những nhân tố kế thừa trong giai đoạn mang tính bản lề của bóng đá nữ TPHCM. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Thử thách để trưởng thành

Tại AFC Champions League nữ 2026-2027, CLB nữ TPHCM nằm cùng bảng với Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), 4.25 Sports Club (CHDCND Triều Tiên) và East Bengal FC (Ấn Độ). Các trận đấu diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 1 đến 7-11.

Đây là bảng đấu không dễ chịu, đặc biệt khi hai đại diện Đông Bắc Á đều đến từ những nền bóng đá nữ có truyền thống và chất lượng chuyên môn cao.

Khác biệt lớn nhất có thể nằm ở tốc độ xử lý bóng và khả năng duy trì cường độ thi đấu. Trước những đối thủ tổ chức pressing tốt, các cầu thủ TPHCM sẽ không có nhiều thời gian quan sát, phối hợp hay sửa chữa sai lầm.

Đó cũng là vấn đề chung của bóng đá nữ Việt Nam. Giải quốc nội còn hạn chế về số lượng đội bóng, tính cạnh tranh và điều kiện đầu tư. Việc thiếu những trận đấu đỉnh cao thường xuyên khiến cầu thủ khó tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ mạnh.

Nhiều gương mặt trẻ của CLB nữ TPHCM trưởng thành trong thời gian qua, nhưng ở đấu trường châu Á sẽ là thử thách cao độ cho họ. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Vì vậy, không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm của Huỳnh Như hay tài cầm quân của HLV Kim Chi. Để tiến xa, đội bóng cần sự tiến bộ đồng đều ở từng vị trí, nhất là khả năng tranh chấp, chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội.

Một kết quả thuận lợi trước East Bengal có thể mở ra cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, thước đo quan trọng hơn vẫn là cách đại diện Việt Nam thể hiện trước các đội bóng Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Châu Á không phải sân chơi để CLB nữ TPHCM chỉ mang theo những danh hiệu trong nước. Đó là nơi đội bóng phải chứng minh khả năng thích nghi và sức cạnh tranh thực sự.

Khoảng cách chuyên môn không thể thu hẹp sau vài trận đấu. Nhưng nếu biết tận dụng những lần cọ xát như thế này, CLB nữ TPHCM có thể tạo nền tảng cho bước tiến dài hơn. Thành công khi ấy không dừng ở chuyện vượt qua vòng bảng, mà còn góp phần nâng chất lượng bóng đá nữ Việt Nam.

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KHÁNH VÂN