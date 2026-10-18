Trao cúp vàng cho nhà vô địch nữ TPHCM với kỷ lục lần thứ 15

Ngay sau lượt trận thứ 13 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 – Cúp Thái Sơn Bắc, Ban tổ chức đã tiến hành trao Cúp vô địch cho CLB nữ TPHCM I, đội vốn sớm đăng quang từ sau vòng đấu trước.