Bóng đá trong nước

Trao cúp vàng cho nhà vô địch nữ TPHCM với kỷ lục lần thứ 15

SGGPO

Ngay sau lượt trận thứ 13 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 – Cúp Thái Sơn Bắc, Ban tổ chức đã tiến hành trao Cúp vô địch cho CLB nữ TPHCM I, đội vốn sớm đăng quang từ sau vòng đấu trước.

CLB nữ TPHCM I trong đêm đăng quang tối 18-10. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
CLB nữ TPHCM I trong đêm đăng quang tối 18-10. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
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Đến dự khán trận đấu giữa TPHCM I và Thái Nguyên T&T vào chiều 18-10 trên sân Ngãi Giao có Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn Bắc Trần Anh Minh…
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CLB nữ TPHCM I bước vào mùa giải 2026 với khí thế vừa đăng quang ở Cúp Quốc gia. Lực lượng tiếp tục trong giai đoạn trẻ hóa, nhưng kế hoạch bổ sung lực lượng tiến hành từng bước, kinh nghiệm của những cựu binh như Thùy Trang, Huỳnh Như, Kim Thanh, Bảo Châu… đã gồng gánh, dìu dắt lứa trẻ để tiếp tục giữ sức mạnh của đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam.
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Điều đáng ghi nhận ở CLB TPHCM I là dàn cầu thủ trẻ dần đứng vững ở đội hình chính, đủ sức để cáng đáng vị trí mà các đàn chị để lại. Có thể kể đến là Tuyết Ngân, Thùy Linh, K’Thủa, Quỳnh Anh, Bích Châm…
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Đông đảo cổ động viên đến sân cổ vũ CLB TPHCM I trong ngày đăng quang. Trên khán đài có sự hiện diện của hậu vệ kỳ cựu Chương Thị Kiều, cô còn trong giai đoạn điều trị chấn thương nhưng cũng tranh thủ đồng hành “tiếp lửa” cho các đồng đội.
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Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Thái Nguyên T&T, dù kết thúc chuỗi 11 trận bất bại trước đó nhưng TPHCM I xứng đáng để lên ngôi vô địch mùa này.
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Danh hiệu vô địch quốc gia 2026 cũng là lần thứ 15 CLB nữ TPHCM đăng quang, trong đó có 8 lần liên tiếp. Đó cũng là quãng thời gian mà HLV Đoàn Thị Kim Chi gắn bó với vai trò cầu thủ và Huấn luyện viên, một kỷ lục khó phá ở bóng đá nữ Việt Nam.
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Huỳnh Như vẫn là nhân tố đáng chú ý ở CLB nữ TPHCM I với 12 lần đăng quang cùng đội bóng mang tên Bác.
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Nhân tố khác lập kỷ lục tại giải lần này là Trần Thị Thùy Trang, cô đăng quang cùng CLB nữ TPHCM I ở tuổi 38 – cũng là điều xưa nay hiếm ở bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
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Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF trao Cúp vô địch cho thủ quân Phan Thị Trang cùng tập thể CLB nữ TPHCM tại lễ đăng quang. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN
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Ngoài số tiền thưởng 500 triệu đồng cho đội vô địch, Liên đoàn Bóng đá TPHCM thưởng thêm cho cô trò HLV Kim Chi 500 triệu đồng, Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TPHCM thưởng 100 triệu đồng. Cùng với đó, đội sẽ lần thứ ba đại diện cho Việt Nam tham dự giải CLB nữ châu Á mùa bóng 2027-2028.
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QUỐC CƯỜNG - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

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