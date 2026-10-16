Đội nữ TPHCM I nhận Cúp vô địch trước 1 vòng đấu

Theo thông tin từ VFF, ngay sau trận TPHCM I - Thái Nguyên T&T trên sân Ngãi Giao chiều 18-10 ở lượt 13 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao Cúp vô địch cho đội nữ TPHCM I.

Đội nữ TPHCM I sẽ nhận Cúp vô địch ngay sau trận đấu với Thái Nguyên T&T ngày 18-10. Ảnh CLB

Sau vòng 12, ngôi vô địch đã được xác định khi sớm thuộc về TPHCM I với khoảng cách 5 điểm hơn đội nhì bảng là Hà Nội I, trong khi đối thủ này chỉ còn 1 trận. Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã sớm bảo vệ thành công vô địch, cũng là danh hiệu vô địch lần thứ 8 liên tiếp và lần thứ 15 trong lịch sử.

Cuộc đua ở tốp đầu chỉ còn chờ xác định đội giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T. Hiện tại Hà Nội I đang hơn Thái Nguyên T&T 2 điểm nhưng chỉ còn 1 trận. Thế nên cuộc so tài giữa TPHCM I và Thái Nguyên T&T cũng mang tính chất quan trọng ở cuộc đua xác định ngôi Á quân.

Chính vì việc ngôi vô địch sớm ngã ngũ nhưng trận đấu ở vòng 13 trên sân Ngãi Giao được chờ đợi ở tính chuyên môn cũng như sự quan trọng của top đầu nên VFF sẽ tiến hành trao Cúp vô địch ngay sau trận đấu. Điều đó hứa hẹn sẽ có đông khán giả đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà.

TPHCM gặp lại Hà Nội, Thái Nguyên ở môn bóng đá Đại hội TDTT Không lâu sau khi giải bóng đá nữ VĐQG kết thúc, nhiều đội nữ sẽ gặp lại ở môn bóng đá nữ Đại hội TDTT. Theo thông tin từ BTC thì có 5 đội đăng ký tham dự gồm: TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình và Thái Nguyên Các trận đấu diễn ra trên sân Bà Rịa từ ngày 17-11 đến 2-12.

QUỐC CƯỜNG