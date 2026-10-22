CAHN chật vật cầm hòa Thanh Hóa

Tiếp CLB Thanh Hóa trong trận đấu sớm của vòng 5 V-League vào tối 22-10, các cầu thủ CAHN đã chật vật giành 1 điểm trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh thi đấu thật tưng bừng như thể đá… chung kết.

Thanh Hóa giành trận hòa như thắng trên sân Hàng Đẫy tối 22-10. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở đội hình xuất phát đôi bên đều tung lực lượng mạnh nhất. Đội chủ nhà tung đủ 4 ngoại binh cùng Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Đình Bắc, Văn Đô… đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công bên phần sân đối phương. Artur rồi Đình Bắc nhiều phen làm nóng hàng phòng ngự Thanh Hóa qua các pha đột phá, sút cầu môn.

Trong tình thế bị ép sân, Thanh Hóa đã tổ chức hệ thống phòng ngự chặt chẽ, không rối loạn trước hàng công số đông của đội chủ nhà. Lối đá thận trọng của Thanh Hóa gây khó cho hàng công của CAHN cũng như có nhiều thời điểm đội chủ nhà bị hút vào lối đá… cù cưa khi bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đối phương.

Đến phút 43, CAHN mới có bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của Đình Bắc, bóng dội cột dọc trước khi thủ môn Thanh Diệp cứu bóng. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ môn này cứu bóng sau vạch ngang khung thành và bàn thắng được công nhận cho đội chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Một lần nữa lưới của Thanh Hóa rung lên từ pha đánh đầu của Perea, nhưng lần này trọng tài không công nhận do có lỗi việt vị trước đó của Văn Đô.

Thủ môn Thanh Diệp cùng hàng phòng ngự Thanh Hóa có trận đấu đầy vất vả. Ảnh: MINH HOÀNG

Diễn biến trận đấu càng sôi nổi hơn khi Thanh Hóa vận dụng bài phản công rất hiệu quả. Phút 61, Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa từ pha xoay người sút bóng hiểm hóc. Bàn thắng có phần lỗi mất tập trung của thủ môn Nguyễn Filip.

Trong khi đội chủ nhà dâng cao tấn công tìm thêm bàn thắng thì Thanh Hóa trung thành với bài phòng ngự phản công đầy hiệu quả. Thậm chí phút 88 đội khách suýt hưởng trọn niềm vui khi Văn Hoàng bị Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng 16m50. May cho đội chủ nhà là sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội chủ nhà đá phạt lên từ lỗi việt vị của cầu thủ này.

Hòa 1-1 ở trận này, CAHN trải qua trận thứ hai liên tiếp không thành công trên sân nhà. Trước đó là bị Hà Nội FC đánh bại 2-1 ở vòng 4 và chưa thể giành lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG