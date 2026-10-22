Bóng đá trong nước

CAHN chật vật cầm hòa Thanh Hóa

SGGPO

Tiếp CLB Thanh Hóa trong trận đấu sớm của vòng 5 V-League vào tối 22-10, các cầu thủ CAHN đã chật vật giành 1 điểm trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh thi đấu thật tưng bừng như thể đá… chung kết.

Thanh Hóa giành trận hòa như thắng trên sân Hàng Đẫy tối 22-10. Ảnh: MINH HOÀNG
Thanh Hóa giành trận hòa như thắng trên sân Hàng Đẫy tối 22-10. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở đội hình xuất phát đôi bên đều tung lực lượng mạnh nhất. Đội chủ nhà tung đủ 4 ngoại binh cùng Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Đình Bắc, Văn Đô… đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công bên phần sân đối phương. Artur rồi Đình Bắc nhiều phen làm nóng hàng phòng ngự Thanh Hóa qua các pha đột phá, sút cầu môn.

Trong tình thế bị ép sân, Thanh Hóa đã tổ chức hệ thống phòng ngự chặt chẽ, không rối loạn trước hàng công số đông của đội chủ nhà. Lối đá thận trọng của Thanh Hóa gây khó cho hàng công của CAHN cũng như có nhiều thời điểm đội chủ nhà bị hút vào lối đá… cù cưa khi bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đối phương.

Đến phút 43, CAHN mới có bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của Đình Bắc, bóng dội cột dọc trước khi thủ môn Thanh Diệp cứu bóng. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ môn này cứu bóng sau vạch ngang khung thành và bàn thắng được công nhận cho đội chủ nhà.

Sang đầu hiệp hai, CAHN tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Một lần nữa lưới của Thanh Hóa rung lên từ pha đánh đầu của Perea, nhưng lần này trọng tài không công nhận do có lỗi việt vị trước đó của Văn Đô.

a1659e0f-a894-4621-a445-4c5c034fe20f.jfif
Thủ môn Thanh Diệp cùng hàng phòng ngự Thanh Hóa có trận đấu đầy vất vả. Ảnh: MINH HOÀNG

Diễn biến trận đấu càng sôi nổi hơn khi Thanh Hóa vận dụng bài phản công rất hiệu quả. Phút 61, Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa từ pha xoay người sút bóng hiểm hóc. Bàn thắng có phần lỗi mất tập trung của thủ môn Nguyễn Filip.

Trong khi đội chủ nhà dâng cao tấn công tìm thêm bàn thắng thì Thanh Hóa trung thành với bài phòng ngự phản công đầy hiệu quả. Thậm chí phút 88 đội khách suýt hưởng trọn niềm vui khi Văn Hoàng bị Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng 16m50. May cho đội chủ nhà là sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội chủ nhà đá phạt lên từ lỗi việt vị của cầu thủ này.

Hòa 1-1 ở trận này, CAHN trải qua trận thứ hai liên tiếp không thành công trên sân nhà. Trước đó là bị Hà Nội FC đánh bại 2-1 ở vòng 4 và chưa thể giành lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

CAHN Adou Minh Đình Bắc Cù cưa Cứu bóng Sút cầu môn Phút 43 Thanh Diệp

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn