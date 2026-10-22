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Lịch thi đấu lượt 14 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

SGGPO

Lượt trận cuối của giải bóng đá nữ VĐQG 2026 diễn ra vào ngày 23-10 với hai trận đáng chú ý trên sân Thành Long  (TPHCM) và Cửa Ông (Quảng Ninh).

Lịch thi đấu lượt 14 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Đến trước vòng này, TPHCM I đã sớm đăng quang, cuộc đua còn lại là chờ xác định đội giành Huy chương bạc chung cuộc.

Thái Nguyên T&T (24 điểm) sẽ có chuyến làm khách trên sân Thành Long trước TPHCM II. Các cô gái Thái Nguyên T&T có quyền tự quyết khi chỉ cần thắng nhẹ nhàng cũng chắc chắn giành vị trí nhì bảng, bất chấp kết quả của trận còn lại giữa Than KSVN và Hà Nội I (23 điểm).

Ban tổ chức chuẩn bị sẵn hai bộ huy chương Bạc và Đồng trên hai sân Thành Long và Cửa Ông để trao sau trận đấu. Cùng với đó là các giải thưởng phụ: Giải phong cách, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, Thủ môn xuất sắc...

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