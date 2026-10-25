Hà Nội FC tìm đà bứt phá, Ninh Bình quyết giữ vị thế

Hai trận đấu giữa SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC và Ninh Bình - Công an TPHCM vào chiều 25-10 sẽ khép lại vòng 5 V-League 2026-2027. Trong khi Hà Nội FC hướng đến chiến thắng để cải thiện vị trí, Ninh Bình quyết tâm duy trì mạch bất bại và tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Ninh Bình hướng đến mục tiêu chiến thắng để tranh chấp ngôi đầu bảng. Ảnh: VPF

Hà Nội FC trước cơ hội giành thêm 3 điểm

Chiến thắng 2-1 trước CLB Công an Hà Nội ở vòng trước giúp Hà Nội FC giải tỏa phần nào áp lực sau giai đoạn khởi đầu chưa thuyết phục. Tuy nhiên, một trận thắng chưa đủ khẳng định đội bóng Thủ đô đã tìm lại phong độ tốt nhất. Chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng lúc 18 giờ ngày 25-10 là cơ hội để thầy trò Hà Nội FC chứng minh sự tiến bộ.

Sau bốn vòng đấu, Hà Nội FC giành 6 điểm, thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng đối với đội bóng thường xuyên cạnh tranh ngôi vô địch. Vấn đề lớn nhất của họ nằm ở tính ổn định, đặc biệt trong việc duy trì thế trận và hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự.

Dù vậy, đối thủ sắp tới của Hà Nội FC cũng đang gặp nhiều khó khăn. SHB Đà Nẵng mới có 3 điểm sau bốn trận, vừa nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà. Trận thua này bộc lộ những hạn chế trong tổ chức phòng ngự, khả năng bọc lót và duy trì cự ly đội hình của đội bóng sông Hàn.

Hà Nội FC liệu sẽ "đòi nợ" được Đà Nẵng trong chuyến làm khách trên sân Chi Lăng vào ngày 25-10? Ảnh: VPF

Trở lại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, đội bóng này có nguy cơ lún sâu vào nhóm cuối bảng. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Trong khi đó, Hà Nội FC cần tránh tâm lý chủ quan sau chiến thắng ở trận derby Thủ đô. Đội khách có khả năng kiểm soát thế trận nhưng phải cải thiện hiệu quả dứt điểm và duy trì sự tập trung. Xét tương quan lực lượng cùng phong độ gần đây, Hà Nội FC có nhiều cơ sở hướng đến 3 điểm, dù SHB Đà Nẵng chắc chắn không muốn tiếp tục thất bại trên sân nhà.

Ninh Bình quyết giữ mạch bất bại

Ở trận đấu cùng giờ, Ninh Bình tiếp đón CLB Công an TPHCM trong cuộc đối đầu đáng chú ý của nhóm đội đang cạnh tranh những vị trí dẫn đầu.

Ninh Bình khởi đầu ấn tượng tại V-League mùa này khi giành 10 điểm sau bốn vòng, ghi 11 bàn thắng và duy trì thành tích bất bại. Chiến thắng HAGL 4-3 ở vòng trước tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công của đội bóng cố đô. Tuy nhiên, việc để đối phương ghi ba bàn cũng cho thấy những hạn chế ở hàng phòng ngự cần sớm được khắc phục.

Công an TPHCM hy vọng tái lập thành tích thắng Ninh Bình ở chung kết Cúp Quốc gia mùa bóng trước. Ảnh: VPF

Trong cuộc đua đường dài, hàng công hiệu quả khó có thể liên tục bù đắp những sơ hở nơi tuyến dưới. Đặc biệt, trước các đối thủ tổ chức tốt, những sai lầm nhỏ hoàn toàn có thể khiến Ninh Bình đánh rơi điểm số.

CLB Công an TPHCM là đối thủ không dễ bị khuất phục. Chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 giúp đội khách thêm tự tin trước chuyến làm khách đầy thử thách. Với 7 điểm sau bốn trận, họ vẫn đang bám sát nhóm dẫn đầu. Một kết quả thuận lợi trên sân Ninh Bình sẽ giúp đội bóng này củng cố vị trí và tạo động lực cho chặng đường tiếp theo.

Cuộc đối đầu nhiều khả năng được quyết định ở khu trung tuyến. Ninh Bình sở hữu lợi thế sân nhà cùng hàng công đang đạt hiệu suất cao, trong khi Công an TPHCM cần duy trì cự ly đội hình hợp lý để hạn chế sức ép.

Nếu Ninh Bình đẩy cao đội hình quá sớm, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể trở thành cơ hội cho đội khách khai thác. Ngược lại, nếu chủ động lùi sâu, đội khách sẽ phải đối diện sức ép liên tục từ các chân sút chủ nhà.

Với phong độ hiện tại, Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội của Công an TPHCM có thể tạo nên khác biệt, khiến đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong mục tiêu giành trọn 3 điểm.

GIA MINH