Vòng 5 V-League: Khó có cơ hội cho Đồng Nai

Sau 4 trận chưa nếm hương vị chiến thắng với 1 điểm trong tay, Đồng Nai trở về sân nhà gặp đối thủ “rắn mặt” là Nam Định vào ngày 24-10. Nhiệm vụ giành 3 điểm của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng là không dễ dàng.

Phong độ ổn định của Tuấn Hải giúp người hâm mộ CLB Ninh Bình tạm an tâm từ sự vắng mặt của Xuân Son lúc này. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Đồng Nai đang là đội gây thất vọng nhất V-League mùa này. Dù là tân binh nhưng dàn lực lượng của họ được chuẩn bị hùng hậu với nhiều cầu thủ từng trải qua đấu trường V-League, khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng V-League dường như là đấu trường khắc nghiệt với họ.

Điểm yếu của Đồng Nai là sự liền mạch giữa các tuyến cùng hệ thống tổ chức tấn công thiếu sự sắc nét, tính bất ngờ. Nếu kéo dài mạch trận bất thắng như hiện nay, điều lo ngại lớn nhất đến với đội bóng này chính là yếu tố tinh thần, sẽ khó mà đua tranh với những đội nhiều kinh nghiệm đua trụ hạng như HAGL, Đà Nẵng.

Việc Đồng Nai có thể giành 1 điểm trước Nam Định cũng là điều vừa sức, dù họ có ưu thế đá sân nhà và thực lực tốt nhưng chưa đủ để tạo áp lực trước đội bóng thành Nam vốn có sự ổn định và đồng đều hơn.

Đồng Nai liệu sẽ sớm gượng dậy thoát khỏi nhóm cuối bảng? Ảnh: VPF

Ở bên kia sân, Nam Định có sự khởi đầu khá ổn định. Trận hòa Ninh Bình và thắng Thanh Hóa trên sân khách mới đây giúp đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt lên tinh thần cho chuyến làm khách trên sân Bình Phước ở vòng 5. Vắng Rumulo và Xuân Son nhưng thực lực của Nam Định đủ “dày” để không quá lép vế ở cuộc so tài này. Đặc biệt, Tuấn Hải đã dần bắt nhịp và có phong độ tốt trên hàng công đội bóng thành Nam.

Trong khi đó, hai sự vắng mặt của Tấn Sinh và Văn Sơn ít nhiều làm HLV Nguyễn Việt Thắng đau đầu trong việc bố trí đội hình, nhất là ở trận hòa chật vật trước Bắc Ninh vừa qua.

Dự đoán: 0-1

QUỐC CƯỜNG