HAGL thất thường, trở lại Pleiku vẫn khó thở trước SLNA

HAGL đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy biến động khi những tín hiệu tích cực vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi các kết quả đáng thất vọng. Tiếp đón SLNA chiều 23-10, đội bóng phố Núi đứng trước sức ép phải cải thiện thành tích, nhưng muốn giữ điểm ở lại Pleiku, họ cần khắc phục những vấn đề đang bộc lộ rõ qua từng vòng đấu.

Hàng công HAGL bùng nổ trong trận thắng SHB Đà Nẵng 3-0. Ảnh: MINH TRẦN

Sau bốn trận, HAGL chưa tạo được cảm giác về một tập thể đủ ổn định để duy trì phong độ. Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng từng đem lại hy vọng rằng đội bóng đã tìm thấy hướng đi, nhưng thất bại 3-4 trước Ninh Bình lại kéo họ trở về thực tế. HAGL có thể ghi bàn, thậm chí chơi sòng phẳng trong những trận đấu cởi mở, song khả năng bảo vệ thành quả vẫn là dấu hỏi lớn.

Bảy bàn thắng sau bốn vòng không phải con số quá tệ, nhưng 11 lần để thủng lưới cho thấy hàng phòng ngự đang khiến đội bóng phải trả giá. Khi các tuyến thiếu sự kết nối, những khoảng trống xuất hiện và đối thủ có cơ hội khai thác. HAGL không thể cứ trông chờ vào hàng công để bù đắp cho những sai sót phía sau, nhất là khi mùa giải còn rất dài.

Trong khi hàng thủ HAGL có quá nhiều vấn đề. Ảnh: CLB

Ở phía đối diện, SLNA có lý do để tự tin hơn với tám điểm sau bốn vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ chưa hoàn hảo, thể hiện qua việc đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn trong trận hòa Hà Tĩnh, nhưng họ vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể. Sự quyết liệt cùng lối chơi giàu tính tổ chức có thể trở thành trở ngại lớn với HAGL nếu đội chủ nhà tiếp tục thi đấu thiếu chắc chắn.

Lợi thế sân Pleiku sẽ không tự động mang lại điểm số. HAGL cần nhập cuộc tập trung, hạn chế sai lầm và duy trì sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Trước SLNA, điều đội bóng phố Núi cần nhất không phải một trận đấu nhiều bàn thắng, mà là màn trình diễn đủ chặt chẽ để chứng minh họ có thể đứng vững trước sức ép.

KHÁNH VÂN