CLB Ninh Bình thắng lớn ở cuộc bầu chọn giải thưởng tháng 9 của V-League

Ngày 23-10, Công ty VPF đã công bố các kết quả bầu chọn trong tháng 9 của V-League 2026-2027, qua đó thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã giành 3/4 giải thưởng.

CLB Ninh Bình có tháng 9 thật ấn tượng. Ảnh: NBFC

Cụ thể, CLB Ninh Bình được chọn là CLB xuất sắc nhất tháng khi vượt qua hai đề cử khác là CAHN và SLNA. Đội bóng Cố đô Hoa Lư trải qua 4 vòng đấu với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa, ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 6 bàn). Dù có cùng 10 điểm như CAHN nhưng những thống kê về chỉ số của Ninh Bình tốt hơn.

CLB đoạt giải thì HLV Chu Đình Nghiêm xứng đáng để nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng khi vượt qua các đồng nghiệp Polking, Văn Sỹ Sơn... Một cá nhân khác của CLB Ninh Bình là tiền đạo Lucas Vinicius Goncalves Silva (Lucao) được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Chân sút người Brazil đang sở hữu 5 bàn thắng sau 4 vòng đấu, đứng thứ 2 trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Anh vượt qua hai đề cử khác là Alan và Quang Vinh khi có thành tích ghi bàn ổn định hơn.

Ảnh: NBFC

Ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất tháng 9, giải thưởng thuộc về Luiz Antonio De Souza Soares của Hà Tĩnh. Pha lập công được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất được ghi ở phút 16 trong trận Thể Công Viettel gặp Hà Tĩnh, diễn ra ngày 9-10-2026 trên SVĐ Hàng Đẫy, thuộc vòng 3 V-League.

Các giải thưởng sẽ được trao vào ngày 24 và 25-10.

QUỐC CƯỜNG