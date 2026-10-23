Thắng thuyết phục HAGL, SLNA vươn lên đầu bảng V-League

Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục thăng hoa khi giành trọn 3 điểm ở vòng 5 với chiến thắng HAGL 2-0 ngay trên sân Pleiku vào ngày 23-10 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Abdel Amine Trần Đức Vinh lập công ở bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA. Ảnh: MINH TRẦN

Khó khăn cho HAGL trong trận này vốn được lường trước qua màn khởi động đầy bất ổn ở đầu mùa, cùng dàn lực lượng không mạnh. Cùng với đó, đội bóng phố Núi thiếu điểm nhấn để cải thiện tình thế trong lúc này, nhất là gặp đối thủ đang lên tinh thần như SLNA.

Sức trẻ cùng khát khao chiến thắng đã giúp hai đội khởi đầu trận đấu với lối chơi tấn công nhanh, cùng những thời điểm diễn ra quyết liệt. SLNA là đội tạo nhiều pha tấn công sắc bén hơn. Phút 18, mành lưới của HAGL đã tung lên từ cú dứt điểm của Luiz Guilherme. Nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do xác định có lỗi của cầu thủ SLNA trước đó.

Thế trận tiếp tục diễn ra gay cấn và đến phút 57, đội bóng xứ Nghệ đã kịp có bàn thắng dẫn trước. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, ngoại binh Jairo bật cao đánh đầu ghi bàn cho SLNA. Đáng chú ý khi Jairo vốn là cựu binh của HAGL và mới chuyển sang SLNA ở mùa này.

Dù thi đấu đầy cố gắng, nhưng các cầu thủ chủ nhà lực bất tòng tâm trước SLNA đang ở giai đoạn ổn định phong độ. Ảnh: MINH TRẦN

HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng lực bất tòng tâm trước sự đồng đều và vận hành lối đá phòng ngự chặt chẽ của SLNA. Càng nôn nóng tấn công càng thiếu chuẩn xác ở những bóng sau cùng.

Phút 90, những nỗ lực của HAGL kết thúc khi SLNA có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Guilherme vượt qua hậu vệ HAGL rồi chuyền bóng dọn cỗ để Abdel Amine Trần Đức Vinh đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Thua 0-2 chung cuộc, HAGL tiếp tục bị kẹt ở khu vực cuối bảng, cuộc đua trụ hạng như lại đến sớm với đội bóng này.

QUỐC CƯỜNG