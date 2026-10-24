Bóng đá trong nước

CLB Công an Hà Nội đi tìm điểm đầu tiên tại đấu trường châu Á

SGGPO

Ngày 24-10, CLB Công an Hà Nội đã di chuyển sang Thượng Hải (Trung Quốc) chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 3 AFC Champions League Elite gặp đội chủ nhà Shanghai Sport FC.

Các cầu thủ CAHN tại sân bay Nội Bài sáng 24-10. Ảnh: CAHN FC
Các cầu thủ CAHN tại sân bay Nội Bài sáng 24-10. Ảnh: CAHN FC

Đang trong giai đoạn sa sút với 3 trận liên tiếp từ hòa đến thua ở các đấu trường trong nước và quốc tế, thầy trò HLV Polking đang hướng đến 1 kết quả tích cực trong chuyến làm khách tại Thượng Hải vào tối 27-10.

Ở đấu trường châu Á, đội Công an Hà Nội (CAHN) chưa có điểm nào sau hai trận thua liên tiếp trước các CLB Nhật Bản là Gamba Osaka 1-4 và Kashima 0-1. Shanghai Sport FC là đội bóng mạnh của Trung Quốc và thực lực đáng gờm với dàn cầu thủ nhập tịch. Đội đang có 4 điểm sau hai trận đấu và đạt mục tiêu thắng CAHN để tranh chấp top đầu cùng các đại diện Nhật Bản.

Vấn đề của CAHN lúc này là tâm lý thi đấu đang chùn xuống sau các trận không thành công. Riêng ở V-League, sau khi để thua Hà Nội FC 1-2, họ đã bị SLNA cầm chân ở vòng 5 V-League và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình FC.

HLV Polking chia sẻ sau trận đấu: “Các cầu thủ đã nỗ lực chiến đấu đến những phút cuối cùng, liên tục tạo sức ép. Chúng tôi không có thời gian để buồn hay phàn nàn. Toàn đội vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục chiến đấu cho các trận đấu phía trước. Toàn đội cần nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt để bay sang Trung Quốc cho một trận đấu quan trọng tiếp theo”.

Trận Changhai Sport FC – CAHN diễn ra lúc 17 giờ ngày 27-10 trên sân Pudong.

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Đồ họa: CAHN FC
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KHÁNH VÂN

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