Đồng Nai tiếp tục gây thất vọng

Các cầu thủ Đồng Nai không thể cải thiện tình thế trên bảng xếp hạng khi trắng tay trong cuộc tiếp đón Nam Định vào tối 24-10 ở vòng 5 V-League. Trận thua đậm 0-4 đã giữ chân đội chủ nhà ở vị trí cuối bảng với 1 điểm.

Nam Định bùng nổ với chiến thắng 4-0 trước Đồng Nai. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, HLV hai đội đã tung lực lượng mạnh nhất hiện có vào đội hình xuất phát.

Phía Đồng Nai với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở đấu trường V-League nhưng 4 trận không thành công trước đó đã làm các cầu thủ tiếp cận trận đấu khá căng thẳng, thiếu sự kết dính.

Ở bên kia sân, Nam Định cũng nhập cuộc thận trọng, nhưng sau khoảng 15 phút đầu trận, đội khách dần dâng cao tổ chức tấn công, gây sức ép trước khung thành Đồng Nai. Các pha tấn công của đội khách khá đa dạng, tạo bất ngờ cho hàng thủ Đồng Nai.

Lâm Ti Phông tỏa sáng trong ngày mà các chân sút nội của Nam Định khuynh đảo hàng thủ của Đồng Nai. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Sự vững vàng của hàng phòng ngự đội chủ nhà cũng bị xuyên thủng vào phút 47 qua bàn mở tỷ số của Nam Định. Phát hiện sơ hở từ cặp trung vệ đội chủ nhà, tiền vệ Việt kiều Thai Crawford thực hiện đường chọc khe cho Mạnh Quỳnh băng nhanh lên đánh bại thủ môn Văn Phong từ cú sút hiểm hóc.

Bàn thua làm các hậu vệ đội chủ nhà như suy sụp, nhiều khinh suất liên tiếp lộ ra và các chân sút Nam Định khai thác triệt để. Phút 56 cách biệt được nhân đôi cho đội khách, lần này đến từ pha lập công của Ngọc Sơn. Sức ép tiếp tục được đè nặng lên phần sân Đồng Nai và trong quảng thời gian áp đảo này, bàn thắng thứ 3 đến với Nam Định từ cú dứt điểm của Lâm Ti Phông.

Văn Vĩ đánh dấu ngày trở lại hoàn hảo với bàn ấn định tỷ số 4-0. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ càng gia tăng áp lực trong vòng 16m50 của Đồng Nai. Sau bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, đến phút bù giờ, Văn Vĩ kịp đánh dấu ngày trở lại với bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà.

Thắng 4-0 chung cuộc, Nam Định tạm vươn lên vị trí nhì bảng với 10 điểm. Điều ấn tượng ở Nam Định khi trận đấu này là sự tỏa sáng của các nội binh. Từ Lâm Ti Phông, Tuấn Hải, Ngọc Sơn cho đến Văn Vĩ.

Trong khi Đồng Nai vẫn đứng cuối bảng với 1 điểm và đáng lo hơn là chưa ghi bàn thắng nào sau 5 trận đấu với hiệu số 0/10. Hành trình đua trụ hạng của họ thêm chông gai trước nguy cơ bị nhóm đội phía trước bỏ điểm.

QUỐC CƯỜNG