Sau thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, HLV Kim Sang-sik đã dành những lời động viên cho Trần Trung Kiên, đồng thời mong mọi người không mổ xẻ quá nhiều những sai sót của thủ thành trẻ này.

Thủ môn Trần Trung Kiên nhận nhiều sự động viên từ HLV Kim Sang-sik. ẢNH: MINH HOÀNG

HLV Kim Sang-sik chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu: “Tôi biết vị trí thủ môn chịu áp lực rất lớn về mặt tâm lý và tinh thần. Bạn có thể cản phá thành công 10 tình huống, nhưng chỉ cần sơ sẩy một lần là rất dễ phải chịu chỉ trích. Trước tình huống đó, các tiền vệ cũng đã có phần mắc lỗi chứ không hoàn toàn do Trung Kiên. Mong mọi người không mổ xẻ quá nhiều và hãy để cậu ấy tiến bộ”.

Trên sân Thiên Trường tối 17-11, đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỉ số bằng cú sút đẹp mắt ở phút 18. Tuy nhiên, lợi thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tan biến trong những phút cuối trận.

Từ tình huống phạt góc ở phút 86, đội trưởng Valerii Kichin bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan. Hai phút sau, Erbol Atabaev tận dụng thời điểm thủ môn Trần Trung Kiên dâng cao, tung cú sút từ gần giữa sân đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Hai bàn thua chóng vánh khiến đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng thất bại, đồng thời chỉ giành vị trí thứ hai tại Giải giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 11 khi có 3 điểm. Kyrgyzstan vô địch sau 2 chiến thắng trước Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là trận đấu mà Trung Kiên được trao cơ hội bắt chính thay Lê Giang Patrik, sau khi thủ môn Việt kiều này trở về CLB Công an TPHCM để chuẩn bị cho Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Đồng thời thủ môn HAGL mất hơn 1 năm mới trở lại khung gỗ đội tuyển Việt Nam, kể từ trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10-2025.

Thực tế, Trung Kiên trong phần lớn thời gian thi đấu đã có những pha xử lý tốt, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam duy trì lợi thế. Vì thế, HLV Kim Sang-sik muốn bảo vệ sự tự tin và tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ, thay vì để sai lầm ảnh hưởng đến quá trình phát triển lâu dài. Ông nhấn mạnh: “Tôi mong Trung Kiên lấy đó làm kinh nghiệm để trưởng thành hơn”.

Bên cạnh câu chuyện của Trung Kiên, HLV Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc sau bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt. Ông tiết lộ ban đầu dự định thay Đình Bắc ra nghỉ sớm bởi tiền đạo này đã phải thi đấu liên tục ở nhiều mặt trận cùng CLB, khiến thể lực suy giảm. Tuy nhiên, do đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn trước 2 bàn ở thời điểm cuối trận, ông quyết định giữ chân sút xứ Nghệ.

HLV Kim Sang-sik để ngỏ khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng vào tháng 1-2027. ẢNH: MINH HOÀNG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đánh giá cao màn thể hiện của những gương mặt trẻ: “Trong bối cảnh trận đấu diễn ra khá ngang ngửa, các cầu thủ trẻ như Lê Quốc Nhật Nam hay Nguyễn Quang Vinh đã thể hiện vượt hơn những gì tôi yêu cầu và kỳ vọng. Tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển rất nhiều”.

Lý giải về 2 bàn thua cuối trận, HLV Kim Sang-sik cho biết thể lực suy giảm khiến các cầu thủ mất tập trung trong những tình huống cố định, qua đó đánh mất khả năng kiểm soát thế trận. Ông cũng đánh giá tích cực màn trình diễn của Lương Chí Khải ở hàng phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công và tranh chấp tay đôi nhờ nền tảng thể lực, thể hình tốt.

Nhìn lại hành trình 3 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Tôi nghĩ đó là một quãng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các cầu thủ. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu ở nhiều giải đấu khó khăn và tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi rất yêu mến người hâm mộ Việt Nam, yêu các cầu thủ và tất cả mọi người nơi đây. Ngay cả bây giờ, khi được cùng nhau gửi lời chào, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc”.

HLV Kim Sang-sik cũng nhắc đến những trường hợp cầu thủ gặp chấn thương nặng khi tập trung đội tuyển Việt Nam, trong đó có tiền đạo Nguyễn Xuân Son, khiến các CLB chủ quản chịu ảnh hưởng. Ông rất lấy làm tiếc và cảm thấy có lỗi với các CLB khi các cầu thủ đã hy sinh, cống hiến hết mình nhưng không may gặp vận rủi.

Khép lại buổi họp báo sau trận đấu cuối cùng của năm 2026, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn đến các phóng viên, cơ quan báo chí đã đồng hành cùng đội tuyển trong suốt thời gian qua. Dù không thể kết thúc năm bằng chiến thắng, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn dành sự trân trọng cho những nỗ lực của các học trò.

Về tương lai và khả năng tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết hiện chưa có quyết định chính thức. Ông sẽ cùng gia đình, người đại diện và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có những cuộc gặp để bàn bạc, tìm ra phương án tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

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HỮU THÀNH