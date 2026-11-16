Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027: Cơ hội cho hai đại diện V-League lên ngôi đầu

Lượt trận thứ hai vòng bảng Cúp các CLB vô địch Đông Nam Á 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19-11. Đây là cơ hội thuận lợi để hai đại diện của V-League là Công an TPHCM và Công an Hà Nội bứt phá, hướng tới ngôi đầu tại hai bảng đấu.

Công an TPHCM có cơ hội giành 3 điểm ở trận "chung kết bảng" với Buriram United. Ảnh: DUY ANH

Bảng A: Công an TPHCM đón thử thách lớn trên sân nhà

Tại bảng A, cả ba trận đấu ở lượt mở màn đều khép lại với tỷ số hòa. Công an TP.HCM cầm chân Ratchaburi (Thái Lan) với tỷ số 1-1 trên sân khách; đương kim vô địch Buriram United hòa Pusamania Borneo 0-0; trong khi Kuching City FC chia điểm cùng Tampines Rovers sau màn rượt đuổi tỷ số 2-2.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 18-11, Công an TP.HCM sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Buriram United – đối thủ được đánh giá là "rắn mặt" nhất bảng đấu. Hai cặp đấu còn lại trong ngày là cuộc đối đầu giữa Tampines Rovers gặp Ratchaburi và Pusamania Borneo so tài cùng Manila Digger.

Với Công an TPHCM, màn tiếp đón đại diện Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu trận đấu đầu tiên trên sân nhà tại đấu trường khu vực sau hơn 20 năm vắng bóng. Để chuẩn bị cho mùa giải đầy tham vọng, đội bóng ngành Công an đã đầu tư lực lượng hùng hậu và có chiều sâu. Bên cạnh dàn 5 ngoại binh chất lượng gồm Cummings, Yamga, Aldair, Narvaez và Leo Gomez, đội hình của họ còn sở hữu nhiều cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch đáng chú ý như Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô hay Lenn Minh.

Tiến Linh nỗ lực tìm lại vị trí đá chính trong đội hình Công an TPHCM. Ảnh: CLB

Thực lực đồng đều giúp Công an TPHCM tự tin chinh chiến trên nhiều mặt trận. Sau màn "chào sân" đầy tiếc nuối khi để Ratchaburi gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối, điểm tựa sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả sẽ là động lực lớn để thầy trò HLV Arthur hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Buriram United, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng.

Bảng B: Đại chiến giữa Công an Hà Nội và Johor Darul Ta'zim

Trái ngược với sự cân bằng ở bảng A, cả ba trận đấu mở màn tại bảng B đều có kết quả phân định thắng thua. Công an Hà Nội có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Lion City Sailors (Singapore). Trong khi đó, Persib Bandung đánh bại Port FC 3-1 tại Thái Lan, còn Johor Darul Ta'zim (Malaysia) phô diễn sức mạnh bằng trận thắng đậm 6-1 trước Svay Rieng.

Tại lượt trận thứ hai vào ngày 19-11, Công an Hà Nội sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón đối thủ rất mạnh đến từ Malaysia là Johor Darul Ta'zim. Đây được xem là thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Mano Polking trên hành trình cạnh tranh ngôi đầu bảng B.

Công an Hà Nội chuẩn bị so tài cùng Johor, đối thủ chính không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà còn cả AFC Champions League 2026-2027. Ảnh: CAHNFC

Lợi thế của Công an Hà Nội không chỉ nằm ở dàn ngôi sao đồng đều mà còn ở nhịp độ thi đấu ổn định. Đội bóng Thủ đô đang đạt điểm rơi phong độ tốt khi chinh chiến trên nhiều đấu trường, nổi bật là sân chơi danh giá AFC Champions League Elite.

Đáng chú ý, lá thăm may rủi cũng đưa Johor Darul Ta'zim trở thành đối thủ tiếp theo của Công an Hà Nội tại đấu trường châu lục sắp tới. Vì vậy, cuộc chạm trán tại Cúp C1 Đông Nam Á lần này không chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng, mà còn là cơ hội quý giá để ban huấn luyện hai đội trực tiếp "xem giò" và đánh giá sức mạnh của nhau trước màn tái đấu ở cấp độ châu Á.

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