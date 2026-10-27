Đội hạng Nhất đầu tiên thay HLV trưởng

HLV Huỳnh Ngọc San trở lại dẫn dắt Long An sau một thời gian dài ở ẩn với bóng đá chuyên nghiệp. ẢNH: ANH TUẤN TRẦN

Quyết định được ban lãnh đạo Long An đưa ra trong bối cảnh CLB chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Đại diện đến từ Tây Ninh hiện chỉ xếp trên đội cuối bảng Phú Thọ nhờ chỉ số phụ. Theo điều lệ, hai đội xếp cuối cùng phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì mùa tiếp theo.

Vì thế, Long An buộc phải có sự điều chỉnh ở khu vực kỹ thuật với hy vọng giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

HLV Huỳnh Ngọc San là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Long An. Ông từng là cộng sự thân cận của HLV Henrique Calisto trong giai đoạn đội bóng giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp vào các năm 2005 và 2006.

Nhà cầm quân có biệt danh San “Bate” còn giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật và trợ lý HLV của Long An đến hết mùa giải 2017 trước khi rút lui. Ông San có giai đoạn dẫn dắt Cần Thơ tại Giải hạng Nhất quốc gia 2013, nhưng chỉ làm việc trong vài tháng trước khi chia tay đội bóng do thành tích không đạt yêu cầu.

HLV Huỳnh Ngọc San là gương mặt gạo cội của bóng đá Long An hơn 20 năm về trước

Dẫu vậy, Long An hiện tại đã khác xa so với thời kỳ HLV Huỳnh Ngọc San còn làm việc tại đây. Đội bóng không còn bộ máy lãnh đạo như trước, nhưng ông San vẫn có những cộng sự quen thuộc. Hai đồng nghiệp từng là học trò của ông, gồm Trưởng đoàn Phan Văn Tài Em và trợ lý Phan Văn Giàu, sẽ hỗ trợ nhà cầm quân này trong công tác chuyên môn.

HLV Huỳnh Ngọc San đã ra mắt đội bóng và có buổi tập đầu tiên cùng Long An vào chiều 26-10. Thử thách đầu tiên của ông là cuộc đối đầu với Thái Nguyên, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi toàn thắng cả 4 trận kể từ đầu mùa. Ông San chỉ có 2 ngày tập luyện cùng các học trò mới trước khi chính thức trở lại với guồng quay của bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Long An trở thành CLB đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 thay HLV trưởng. Trong bối cảnh giải đấu có 2 suất thăng hạng và 2 suất xuống hạng, khả năng cao sẽ còn những đội bóng khác điều chỉnh ban huấn luyện nhằm cải thiện thành tích trong thời gian tới.

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HỮU THÀNH