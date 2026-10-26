Chờ Becamex TPHCM vực dậy tinh thần

Bốn ngày sau thất bại ở trận “chung kết sớm” với Thái Nguyên, Becamex TPHCM sẽ bước vào cuộc so tài với Cần Thơ thuộc vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Chờ các cầu thủ Becamex TPHCM vực dậy tinh thần sau thất bại ở trận “chung kết sớm” với Thái Nguyên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là vòng thứ 2 liên tiếp thầy trò HLV Albadalejo Gerard được thi đấu trên sân nhà Bình Dương. Sân nhà là điểm tựa về mặt tinh thần, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực buộc Becamex TPHCM phải giành chiến thắng. Bởi sau vòng 4, đại diện đất Thủ (7 điểm) đã bị 2 đội dẫn đầu là Thái Nguyên và Hưng Yên lần lượt nới rộng cách biệt lên 5 và 3 điểm.

Ở vòng 5, Thái Nguyên và Hưng Yên được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm khi chỉ phải gặp hai đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng là Long An và Huế. Vì thế, nếu đánh rơi điểm số trong cuộc tiếp đón Cần Thơ, Becamex TPHCM sẽ càng rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh giành một trong 2 tấm vé thăng hạng V-League.

Trong cuộc đua đường dài, việc xuất phát chậm hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn tiềm ẩn nhiều bất lợi. HLV Albadalejo Gerard cảm nhận rõ điều này và không giấu được sự thất vọng sau thất bại ngược trước chính Thái Nguyên ở vòng đấu trước. Dẫu vậy, chặng đường phía trước vẫn còn dài, và nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần sớm vực dậy tinh thần cho các học trò.

So với Cần Thơ, Becamex TPHCM không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn được đánh giá nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình lẫn kinh nghiệm thi đấu. Điều CLB cần cải thiện trước tiên là khả năng tận dụng cơ hội của hàng công, bởi sự phung phí trong khâu dứt điểm đã góp phần khiến đội bóng phải nhận thất bại trước Thái Nguyên.

Đáng chú ý, chân sút Daniel Dos Anjos nhận về nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ, khi anh chỉ ghi được 1 bàn có phần may mắn trên chấm phạt đền. Bên cạnh đó, những phương án dự phòng như Hoàng Vũ Samson hay Hà Đức Chinh cũng cần duy trì phong độ ổn định để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Dos Anjos.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Trần Minh Toàn vẫn thể hiện phong độ xuất sắc. Tuy nhiên, HLV Albadalejo Gerard cần có những điều chỉnh ở vị trí trung vệ, đặc biệt với Adriano Schmidt, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 của Becamex TPHCM ở trận gặp Thái Nguyên. Sự tập trung và chắc chắn của hàng thủ sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà tránh lặp lại những sai sót đáng tiếc.

CLB TPHCM quyết tâm cắt chuỗi 3 trận toàn hòa và thua. ẢNH: CAO TOÀN

Về phía Cần Thơ, đội bóng này dường như đã bắt nhịp tốt hơn với triết lý của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Thành Công khi duy trì chuỗi 3 trận bất bại, giành được 5 điểm. Với đà hưng phấn hiện tại, Cần Thơ hứa hẹn sẽ là đối thủ không dễ bị khuất phục. Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng đối với Becamex TPHCM trong nỗ lực vực dậy tinh thần, cải thiện lối chơi và nuôi hy vọng thăng hạng.

Hai đại diện khác của TPHCM cũng được thi đấu trên sân Bà Rịa ở vòng này. Cụ thể, CLB TPHCM tiếp đón đối thủ cùng có 4 điểm là Quy Nhơn United. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương quyết tâm chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, nhưng Quy Nhơn United chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi sau khi vừa có được chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Trong khi đó, Đại học Văn Hiến (7 điểm) có cơ hội giành trọn 3 điểm khi gặp đội cuối bảng Phú Thọ.

Bình Minh Sài Gòn (6 điểm) là đại diện phải thi đấu trên sân khách ở vòng này. Đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang sẽ đối mặt với thử thách Khánh Hòa (8 điểm), đội hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027: Ngày 27-10, Lâm Đồng - CAND (15g30), Đại học Văn Hiến - Phú Thọ (17 giờ), Khánh Hòa - Bình Minh Sài Gòn (17 giờ) và Becamex TPHCM - Cần Thơ (18 giờ). Ngày 28-10, Long An - Thái Nguyên (15g30), CLB TPHCM - Quy Nhơn United (17 giờ) và Hưng Yên - Huế (18 giờ).

HỮU THÀNH