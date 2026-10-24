Siêu phẩm đá phạt của A Sân giúp CLB TPHCM thoát thua trên sân Huế

Bị đội chủ nhà Huế dẫn trước 2 bàn, CLB TPHCM vẫn giành lại 1 điểm nhờ màn tỏa sáng của Jermie Lynch và đặc biệt là siêu phẩm đá phạt đẳng cấp của A Sân thuộc vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Cựu cầu thủ HAGL A Sân tỏa sáng để giúp CLB TPHCM cầm hòa đội chủ nhà.

Chiều 24-10, Huế tiếp đón CLB TPHCM trên sân Tự Do. Đại diện đến từ Cố đô bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay nhằm cải thiện vị trí ở nhóm cuối bảng. Trong khi đó, CLB TPHCM cũng chịu nhiều áp lực sau 2 thất bại liên tiếp.

Với lợi thế sân nhà, Huế nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện phải chờ đến phút 35 mới có bàn mở tỷ số. Tận dụng tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ CLB TPHCM, Nguyễn Bá Đức chớp thời cơ, đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Thắng trong pha đối mặt, đưa Huế vượt lên dẫn trước 1-0.

Đến phút 67, Huế tiếp tục tận dụng lợi thế để gia tăng cách biệt với bàn thắng của Hoàng Công Hậu, đẩy CLB TPHCM vào tình thế khó khăn.

Tuy nhiên, đội khách không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đẳng cấp của Jermie Lynch, cầu thủ từng thi đấu tại V-League, được thể hiện đúng lúc khi anh nhanh chóng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng giành điểm cho CLB TPHCM.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 76, khi CLB TPHCM được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở vị trí cách khung thành khoảng 20m. A Sân bước lên thực hiện cú sút, vung chân đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa. Thủ môn Võ Đức Bảo đã bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua trước pha dứt điểm quá đẹp mắt.

Các cầu thủ Huế và CLB TPHCM cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Siêu phẩm đá phạt của A Sân đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, ấn định tỷ số hòa 2-2. Với kết quả này, CLB TPHCM có 4 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Huế có 2 điểm, đứng thứ 12 và tiếp tục chờ đợi chiến thắng đầu tiên tại giải.

Ở trận đấu muộn ngày 24-10, Hưng Yên giành chiến thắng 3-1 trước Long An dù không có sự chỉ đạo của HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Nguyễn Ngọc Toàn mở tỷ số cho Hưng Yên ở phút 28. Sang hiệp 2, Hà Vũ Em ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Long An ở phút 50, thắp lên hy vọng có điểm cho đội khách.

Dẫu vậy, niềm vui của Long An không kéo dài lâu. Từ phút 52 đến phút 67, ngoại binh Joseph Khalio lập cú đúp bàn thắng, giúp Hưng Yên vượt lên và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1.

Hưng Yên tiếp tục đứng thứ 2 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Thái Nguyên 2 điểm. Ở chiều ngược lại, Long An vẫn đứng áp chót với 1 điểm, bằng điểm Phú Thọ nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

HỮU THÀNH