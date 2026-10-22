Becamex TPHCM thử sức “ngựa ô” Thái Nguyên

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước CLB TPHCM, Becamex TPHCM sẽ đối diện thử thách lớn hơn khi tiếp đón đội đầu bảng Thái Nguyên ở trận cầu tâm điểm vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Các cầu thủ Becamex TPHCM tiếp đón đội đầu bảng Thái Nguyên ở trận cầu đinh vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: VPF

Vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 diễn ra từ ngày 22 đến 24-10. Tâm điểm chú ý là cuộc so tài giữa Becamex TPHCM và Thái Nguyên trên sân Bình Dương vào lúc 18 giờ ngày 23-10. Đây có thể xem là trận “chung kết sớm” đối với Becamex TPHCM, khi cựu vương V-League đang kém chính đối thủ này 2 điểm.

Sau trận hòa đầy thất vọng trước Đại học Văn Hiến ở ngày ra quân, Becamex TPHCM đã bắt nhịp với sân chơi hạng Nhất bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Trong đó, tiền đạo Daniel Anjos gây ấn tượng với 3 bàn thắng. Chân sút Bùi Văn Bình cũng đã có 1 pha lập công, trong khi cựu binh Hà Đức Chinh phần nào tìm lại sự tự tin sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng”. Những trụ cột khác như đội trưởng Ngô Tùng Quốc, thủ môn Trần Minh Toàn, Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Trần Việt Cường vẫn duy trì được phong độ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Gerard, Becamex TPHCM đang cho thấy sự đoàn kết và tinh thần thi đấu kiên cường, thể hiện qua 2 màn ngược dòng ấn tượng trước Lâm Đồng và CLB TPHCM. Dẫu vậy, đội bóng vẫn bộc lộ không ít vấn đề ở hàng phòng ngự. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Minh Toàn, số bàn thua mà CLB phải nhận có lẽ đã không dừng ở con số 2.

Ngoài ra, chiến thắng 2-1 trước CLB TPHCM ở vòng đấu trước cũng chưa thực sự thuyết phục, khi bàn thắng ấn định tỷ số của Daniel được ghi ở phút 90+6. Vì thế, cuộc so tài với Thái Nguyên ở vòng 4 sẽ là bài kiểm chứng năng lực thực sự của thầy trò HLV Albadalejo Gerard trong cuộc đua giành một trong 2 tấm vé thăng hạng V-League.

Thái Nguyên hành quân đến Bình Dương bằng tâm lý hưng phấn với chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức tạo nên bất ngờ khi vượt qua những ứng viên nặng ký như Becamex TPHCM hay CAND để chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 3. Dù là tân binh của giải hạng Nhất, song Thái Nguyên đang cho thấy tiềm lực cạnh tranh đáng gờm nhờ sự đầu tư có chiều sâu. Đội bóng xứ Chè không chỉ hướng đến một vị trí trong nhóm giành huy chương mà còn có thể nuôi tham vọng thăng 2 hạng trong 2 năm.

Chân sút Victor Mansaray của Thái Nguyên có dịp gặp lại đội bóng cũ Becamex TPHCM. ẢNH: VPF

Điểm tựa của Thái Nguyên đến từ 2 cựu cầu thủ Becamex TPHCM là tiền đạo Victor Mansaray, người đã ghi 7 bàn thắng, và tiền vệ đánh chặn Trần Trung Hiếu. Sự am hiểu về đội bóng cũ của họ có thể giúp HLV Phạm Minh Đức chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn.

Giới mộ điệu cũng chờ đợi màn thể hiện của Thái Nguyên khi đội bóng này thực sự chạm trán một ứng viên thăng hạng. Trước đó, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã giành 3 chiến thắng trước những đối thủ không được đánh giá cao tại giải là Quy Nhơn United, Bình Minh Sài Gòn và Huế.

Việc Becamex TPHCM và Thái Nguyên đối đầu nhau ở vòng 4 sẽ mở ra cơ hội cho 2 đội còn lại trong tốp 3 là Hưng Yên và Khánh Hòa (cùng có 7 điểm). Ở vòng này, cả 2 đều được thi đấu trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Long An và Cần Thơ, những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Một ứng viên nặng ký khác là CAND sẽ làm khách trên sân của đội cuối bảng Phú Thọ. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tìm lại niềm vui chiến thắng, qua đó rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Lịch thi đấu vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027: Ngày 22-10, Đại học Văn Hiến - Bình Minh Sài Gòn (17 giờ) và Phú Thọ - CAND (18 giờ). Ngày 23-10, Khánh Hòa - Cần Thơ (17 giờ), Becamex TPHCM - Thái Nguyên (18 giờ) và Quy Nhơn United - Lâm Đồng (18 giờ). Ngày 24-10: Huế - CLB TPHCM (15 giờ 30) và Hưng Yên - Long An (18 giờ).

HỮU THÀNH