Vòng 4 giải hạng nhất: 3 cầu thủ, 1 HLV bị treo giò

Theo thông báo từ công ty VPF, vòng 4 giải hạng Nhất 2026-2027 có 3 cầu thủ và 1 HLV phải ngồi trên khán đài do bị thẻ phạt. Trong đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy vốn nhận thẻ vàng liên tiếp 3 trận nên sẽ ngồi trên khán đài trong cuộc tiếp đón Long An của đội Hưng Yên ở vòng 4.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy bị cấm chỉ đạo ở vòng 4 giải hạng Nhất do lãnh đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: FBNV

Hưng Yên đang khởi đầu đầy ấn tượng tại Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027 dưới sự dẫn dắt của HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Tuy nhiên, cá tính mạnh cùng ba thẻ vàng trong ba trận liên tiếp khiến nhà cầm quân này phải vắng mặt ở vòng đấu tới, đúng lúc đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Từng có giai đoạn thành công trên cương vị HLV trưởng CLB Bình Định, ông Bùi Đoàn Quang Huy tiếp tục để lại dấu ấn khi chuyển sang dẫn dắt Hưng Yên từ đầu mùa giải 2026-2027. Bên cạnh khả năng cầm quân, vị HLV này còn gây chú ý với phong cách chỉ đạo quyết liệt, thể hiện qua việc nhận thẻ vàng ở cả ba trận đầu mùa.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Hưng Yên giành 7 điểm sau ba vòng đấu, lần lượt thắng Cần Thơ 3-0, Xuân Thiện Phú Thọ 8-1 và hòa Công an Nhân dân 1-1 trên sân khách. Thành tích này giúp đội bóng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước đó, Hưng Yên còn gây bất ngờ khi loại HAGL ở vòng đầu Cúp Quốc gia.

Ở vòng 4, Hưng Yên trở về sân nhà tiếp Long An nhưng không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Quang Huy do án treo giò. Nhiệm vụ điều hành đội bóng nhiều khả năng được giao cho một trong hai trợ lý Mai Tiến Thành hoặc Nguyễn Lương Phúc.

Ngoài HLV Quang Huy, ba cầu thủ khác cũng bị đình chỉ thi đấu vì thẻ phạt gồm Minh Quang (Bình Minh Sài Gòn), Đình Mạnh (Khánh Hòa) và Huỳnh Uy (Long An).

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