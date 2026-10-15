Giải hạng Nhất quốc gia: CAND đá "chung kết sớm" với Hưng Yên

Ngay từ vòng 3, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 đã nóng lên với màn đối đầu giữa 2 ứng viên nặng ký CAND và Hưng Yên. Cuộc so tài được ví như trận “chung kết sớm”, có thể tạo bước ngoặt trong cuộc đua giành 2 tấm vé thăng hạng V-League.

Các cầu thủ Hưng Yên tự tin bước vào trận cầu đinh với CAND. ẢNH: VPF

Việc Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 có thêm suất thăng hạng giúp cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt, với nhiều CLB nuôi tham vọng góp mặt ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Nhưng sau 2 vòng đầu tiên, chỉ Hưng Yên và Thái Nguyên tạo được dấu ấn rõ nét khi cùng giành 6 điểm tuyệt đối.

Trong đó, Hưng Yên gây ấn tượng mạnh khi ghi đến 11 bàn, với 5 cầu thủ khác nhau lập công. Riêng ngoại binh Joseph Khalio (người Trinidad và Tobago) đã đóng góp 4 bàn thắng. Chân sút 27 tuổi sẽ là mối đe dọa lớn mà Phạm Lý Đức cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự CAND phải đặc biệt dè chừng trong cuộc chạm trán lúc 18 giờ ngày 17-10.

Bên cạnh Khalio, Hưng Yên còn sở hữu những nhân tố có khả năng tạo đột biến như Lê Minh Bình, người đã ghi 3 bàn, và Nguyễn Trọng Đức Vũ với 2 lần lập công. Sự đa dạng trong các phương án tấn công giúp đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy trở thành đối thủ đáng gờm, nhất là khi các mũi nhọn đang đạt phong độ cao.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, CAND đang đối diện nhiều vấn đề sau thất bại trước Khánh Hòa ở vòng đấu trước. Việc để thủng lưới đến 4 bàn đã phơi bày những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, điều khó có thể chấp nhận với một CLB đặt mục tiêu thăng hạng.

Nếu tính cả Cúp quốc gia, thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã 6 lần phải vào nhặt bóng và chưa có trận nào giữ sạch lưới kể từ đầu mùa giải. Trung vệ kỳ cựu Đỗ Phi Long vẫn gặp khó khăn trong việc tạo độ kết dính với người đá cặp Lý Đức, trong khi phương án dự phòng Dương Thanh Hào (35 tuổi) đang cho thấy những dấu hiệu của tuổi tác.

Hàng thủ của CAND (áo đỏ) đã phơi bày nhiều lỗ hỏng trong thất bại trước Khánh Hòa. ẢNH: VPF

CAND chịu áp lực phải giành chiến thắng trước Hưng Yên để nuôi hy vọng thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Đây cũng là bài kiểm tra năng lực cạnh tranh của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sau hàng loạt sự đầu tư trước mùa giải cho tham vọng trở lại V-League.

Điều ông Thắng cần làm lúc này không chỉ điều chỉnh hệ thống chiến thuật, mà còn phải khơi dậy tinh thần chiến đấu và sự tự tin cho các học trò. Khi toàn đội tìm lại được cảm hứng thi đấu, CLB mới có thể kỳ vọng cải thiện khả năng phòng ngự cũng như nâng tầm khâu tấn công.

Trong khi đó, Hưng Yên bước vào trận cầu tâm điểm vòng 3 với sự tự tin cùng phong độ hưng phấn. Hai chiến thắng liên tiếp và hiệu suất ghi bàn ấn tượng là cơ sở để thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Dẫu vậy, một trận hòa trước CAND cũng có thể được xem là kết quả chấp nhận được, giúp Hưng Yên duy trì lợi thế trong cuộc đua đường dài.

Trong khi Hưng Yên phải đối mặt với thử thách lớn, Thái Nguyên có cơ hội thuận lợi để củng cố vị thế khi được trở về sân nhà đối thủ Huế bị đánh giá thấp hơn. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ như 2 vòng đấu vừa qua, đại diện xứ Chè hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bởi không chỉ Hưng Yên gặp thử thách, vòng 3 còn chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa 2 ứng viên CLB TPHCM (3 điểm) và Becamex TPHCM (4 điểm) trên sân Bà Rịa. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng với 2 đội trong nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu, đồng thời có thể tác động đáng kể đến cục diện cuộc đua thăng hạng.

Lịch thi đấu vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027: - Ngày 17-10: Bình Minh Sài Gòn - Quy Nhơn United (17 giờ) - Ngày 18-10: Lâm Đồng - Đại học Văn Hiến (15 giờ 30), Cần Thơ - Phú Thọ (17 giờ), CAND - Hưng Yên (18 giờ) - Ngày 19-10: Long An - Khánh Hòa (15 giờ 30), CLB TPHCM - Becamex TPHCM (17 giờ), Thái Nguyên - Huế (18 giờ)

HỮU THÀNH