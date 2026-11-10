Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026: Chờ cuộc so tài duyên nợ Việt Nam - Thái Lan

Trận khai mạc Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19 giờ hôm nay 10-11, trên sân Pleiku (Gia Lai) thu hút sự chú ý của giới hâm mộ bởi duyên nợ giữa 2 nền bóng đá trẻ hàng đầu Đông Nam Á.

Sức mạnh của U23 Thái Lan

Đội khách U23 Thái Lan mang đến giải có sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ từng vào tứ kết ASIAD 20, nhiều cầu thủ trẻ mới 20-21 tuổi, bên cạnh là những gương mặt chủ chốt và đang có phong độ tốt tại Thai League.

HLV Đinh Hồng Vinh hướng dẫn các học trò ở buổi tập đầu tiên chiều 8-11 tại Pleiku.

﻿Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngoài 4 gương mặt nổi bật gồm tiền đạo Paripan Wongsa, Jehhanafee, Worawut Noisri và thủ môn Sirassawut từng dự ASIAD 20, đội trẻ Thái Lan còn có Pongsakorn (Ratchaburi FC) mới 20 tuổi, đang có phong độ ghi bàn ấn tượng cả ở Thai-League lẫn đấu trường AFC Champions League Elite 2026-2027.

Đáng chú ý, Hanafi (21 tuổi) nổi bật với tốc độ và khả năng đột phá, đã từng lên tuyển quốc gia. Đây là những nhân tố được kỳ vọng tạo nên sức cạnh tranh cho đội khách trong cuộc đối đầu với chủ nhà.

Chút thiệt thòi cho đội tuyển U23 Thái Lan là đội có mặt tại Pleiku vào chiều 9-11, tức khoảng 24 giờ trước trận khai mạc. Thời gian làm quen sân bãi và điều kiện thi đấu vì thế khá hạn chế, trong khi các cầu thủ cũng cần nhanh chóng thích nghi sau quá trình di chuyển.

Về lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam nhỉnh hơn trong 5 lần gặp U23 Thái Lan gần nhất, với 3 chiến thắng, 1 hòa và 1 thất bại. Tuy nhiên, lần chạm trán gần nhất hồi tháng 3-2026, đội bóng trẻ Việt Nam để thua 0-1.

Kết quả này càng khiến cuộc tái đấu tại Pleiku được chờ đợi, khi cả hai đều muốn thể hiện sự tiến bộ sau những đợt tập trung và thi đấu quốc tế.

Chủ nhà định hình lực lượng

U23 Việt Nam có 33 thành viên hội quân tại Pleiku trước giải 2 ngày. Lực lượng đội chủ nhà được xây dựng với sự kết hợp giữa những cầu thủ từng tham dự ASIAD 20, các gương mặt đang thi đấu tại V-League và những nhân tố Việt kiều.

Trong danh sách triệu tập có các cầu thủ quen thuộc như Cao Văn Bình, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Tuấn Khải, Quốc Toản, Đinh Quang Kiệt,… cùng 2 cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Thời điểm hội quân U23 Việt Nam cũng khá sát với lịch thi đấu. Nhiều cầu thủ vừa hoàn thành vòng 7 V-League nên ban huấn luyện phải điều chỉnh giáo án để bảo đảm thể lực. HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ, đồng thời hiểu rõ học trò đã trải qua ASIAD 20, giúp ông có thêm cơ sở theo dõi sự tiến bộ của từng vị trí.

Về cách chơi của U23 Việt Nam với các đối thủ Thái Lan, Singapore và Qatar, ông Đinh Hồng Vinh nhận định: “U23 Việt Nam có điều kiện tổ chức lối chơi trước những phong cách bóng đá khác nhau. Trọng tâm của đội là sự phối hợp giữa các tuyến, năng lực phòng ngự và tính hiệu quả trong tấn công”.

Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi màn thể hiện của nhiều gương mặt trẻ Việt Nam với đối thủ duyên nợ Thái Lan, với HLV Đinh Hồng Vinh là đánh giá chất lượng đội hình và tìm ra những nhân tố phù hợp, mở rộng nguồn lực cho tuyển quốc gia trong tương lai.

Giải giao hữu quốc tế chất lượng này là dịp chuẩn bị cho những mục tiêu của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2027, đặc biệt là Giải Vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 34 cũng như vòng loại U23 châu Á 2028. Quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang được duy trì liên tục để đội tuyển có lực lượng đủ chiều sâu, tạo sự cạnh tranh ở từng vị trí.

QUỐC CƯỜNG - GIA HUY